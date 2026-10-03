Poznato je koja će biti zadnja utrka ove sezone u Formuli 1

Opcija da će se kraj aktualne sezone dogoditi u Imoli je otpala, rekao je 61-godišnji Stefano Domenicali, izvršni direktor Formule 1. Zbog nemira na Bliskom istoku stalno je kroz sezonu postojala mogućnost da u posljednje dvije utrke sezone domaćini neće biti Katar i Abu Dhabi. - Raspored ostaje po dogovorenom planu i to je smjer koji smo odredili na temelju informacija i uvjeravanja koje smo dobili. Slijedit ćemo ovu strategiju do kraja sezone - rekao je Domenicali.

To znači da će Katar biti domaćin pretposljednje utrke sezone od 27. do 29. studenoga, a VN Abu Dhabija se kao posljednja utrka održava od 4. do 6. prosinca.

Ove nedjelje Sepang i Malezija su domaćini VN Bahreina koja je premještena na sigurnije mjesto, ali po ovim najavama novih promjena do kraja godine neće biti. Brojni mediji navode kako je važna činjenica u svemu što Katar i Abu Dhabi plaćaju visoke naknade kako bi bili uvršteni u kalendar utrka.

Prije VN Bahreina u Sepangu vodeći u ukupnom redoslijedu prvenstva je Talijan Kimi Antonelli s 302 boda. Na drugom je mjestu Britanac George Russell s 236, treći je njegov sunarodnjak Lewis Hamilton sa 199 bodova, dok je na četvrtom mjestu još jedan Britanac, Lando Norris, koji ima 186 bodova na svom kontu.