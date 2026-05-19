Poznato kada i gdje će se boriti Filip Hrgović i Moses Itauma!

Nakon dominantne pobjede nad Englezom Daveom Allenom pogledi su se odmah okrenuli prema sljedećoj prepreci za “El Animala”. Sada je stigla i neslužbena potvrda, Filip Hrgović (33) trebao bi se 8. kolovoza boriti protiv Mosesa Itaume u londonskoj O2 Areni, otkrio je George Warren, sin Franka Warrena, Hrgovićeva promotora.

- Ugovor je kod mene u uredu. Gotovo je, to je zaključena stvar. Kada je Filip ponovno potpisao za Queensberry, potpisao je uz obvezu određenih mečeva, a jedan od njih bio je Moses, tako da su uvjeti s Filipom dogovoreni - rekao je Warren za iFL TV.

Foto: Ed Sykes/REUTERS

Itauma (21) je jedan od najperspektivnijih britanskih teškaša, neporažen u profesionalnoj karijeri s 14 pobjeda, od čega je čak 12 izborio prekidom. Mnogi ga vide kao budućnost teške kategorije, a Hrgović će mu biti prilika da preskoči nekoliko stepenica i nametne se kao realni izazivač za najveće titule.

Hrgović je, s druge strane, nanizao tri uzastopne pobjede nakon jedinog poraza u karijeri, onog iz lipnja 2024., kada se borio za IBF-ov pojas protiv Daniela Duboisa.

- Moses jedva čeka. On mora boksati. Prozivao je Hrgovića. Gotovo da je bio ljut na nas što smo radili ovu borbu između Allena i Hrgovića jer je govorio: 'Ja sam ga htio' - dodao je Warren, pa se čini da je sve dogovoreno i da se čeka još samo službena potvrda.