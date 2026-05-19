Obavijesti

Sport

Komentari 5
NOVI IZAZOV

Poznato kada i gdje će se boriti Filip Hrgović i Moses Itauma!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Poznato kada i gdje će se boriti Filip Hrgović i Moses Itauma!
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Hrgović će ovog ljeta ući u ring protiv neporaženog Mosesa Itaume nakon što je u dominantnoj izvedbi pobijedio Davea Allena

Admiral

Nakon dominantne pobjede nad Englezom Daveom Allenom pogledi su se odmah okrenuli prema sljedećoj prepreci za “El Animala”. Sada je stigla i neslužbena potvrda, Filip Hrgović (33) trebao bi se 8. kolovoza boriti protiv Mosesa Itaume u londonskoj O2 Areni, otkrio je George Warren, sin Franka Warrena, Hrgovićeva promotora.  

- Ugovor je kod mene u uredu. Gotovo je, to je zaključena stvar. Kada je Filip ponovno potpisao za Queensberry, potpisao je uz obvezu određenih mečeva, a jedan od njih bio je Moses, tako da su uvjeti s Filipom dogovoreni - rekao je Warren za iFL TV.  

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Itauma (21) je jedan od najperspektivnijih britanskih teškaša, neporažen u profesionalnoj karijeri s 14 pobjeda, od čega je čak 12 izborio prekidom. Mnogi ga vide kao budućnost teške kategorije, a Hrgović će mu biti prilika da preskoči nekoliko stepenica i nametne se kao realni izazivač za najveće titule.  

Hrgović je, s druge strane, nanizao tri uzastopne pobjede nakon jedinog poraza u karijeri, onog iz lipnja 2024., kada se borio za IBF-ov pojas protiv Daniela Duboisa.  

- Moses jedva čeka. On mora boksati. Prozivao je Hrgovića. Gotovo da je bio ljut na nas što smo radili ovu borbu između Allena i Hrgovića jer je govorio: 'Ja sam ga htio' - dodao je Warren, pa se čini da je sve dogovoreno i da se čeka još samo službena potvrda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
DRAGI, IDEMO NA SP Neymar je prevario 92 puta, rodila mu je drugu kćer: 'Često sam brinula'
FOTO: SAD JOJ JE LAKŠE

DRAGI, IDEMO NA SP Neymar je prevario 92 puta, rodila mu je drugu kćer: 'Često sam brinula'

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja
FOTO Obiteljska idila Zubčića: Sestra Tamara je podijelila emotivne trenutke sa svadbe
FILIPOV PIR U ISTRI

FOTO Obiteljska idila Zubčića: Sestra Tamara je podijelila emotivne trenutke sa svadbe

Tamara Zubčić bivša je hrvatska skijašica i pomoćna trenerica brata Filipa. Osim na skijalištu, njegov je veliki oslonac i u privatnom životu, a zadnje je zasjala na bratovom vjenčanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026