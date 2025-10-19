Poznato lice na Aldo Drosini: Bjelica gledao Istru i Hajduk

Istra je u 10. kolu HNL-a ugostila Hajduk na Aldo Drosini, a na pulskom stadionu bilo je jedno jako poznato lice. Bivši trener Dinama i Osijeka Nenad Bjelica stigao je pogledati susret Puležana i Splićana.

Bjelica je bez angažmana otkako je krajem prošle godine dobio otkaz u Dinamu. Uživa u slobodnim danima bez trenerskog posla ipak se nadajući da bi uskoro mogao krenuti u nove izazove.

Tko zna, možda je upravo jedan od današnja dva suparnika njegova sljedeća destinacija, no u slobodno vrijeme općenito često posjećuje razne utakmice pa su šanse za to ipak minimalne. Uz to, nedavno je sam naglasio da vjeruje da se u HNL neće vraćati još nekoliko godina.

- Trenutno sam slobodan i htio bih se vratiti trenirati u Italiju, ali vidjet ćemo što će se dogoditi i hoće li stići kakve ponude iz Italije za mene. U Speziji sam održavao divan odnos s navijačima i mogu reći da je u mojoj karijeri vođenje Spezije bilo jedno od najljepših iskustava.

- Volio bih se vratiti trenerskom poslu u Italiji, ali i reprezentativni posao mi odgovara. Ne vidim se u Hrvatskoj u bliskoj budućnosti, ali ostavljam otvorena vrata za povratak kući za nekoliko godina. Osobno bih volio ponovno trenirati u Italiji ili Španjolskoj, ali i druge opcije bi mi odgovarale - dodao je Bjelica.

Dinamo je napustio u prosincu 2024. godine poslije svega tri mjeseca na klupi. U drugom mandatu na trenerskoj poziciji zagrebačke momčadi ostvario je učinak od pet pobjeda, šest remija i četiri poraza u 15 utakmica.

U karijeri je vodio i Union Berlin, Trabzonspor, Osijek, Lech, Speziju i Austriju Beč.