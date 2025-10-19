Obavijesti

Sport

Komentari 8
IZLET U PULU

Poznato lice na Aldo Drosini: Bjelica gledao Istru i Hajduk

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Poznato lice na Aldo Drosini: Bjelica gledao Istru i Hajduk
Foto: Dalmatinski portal

Bjelica je bez angažmana otkako je krajem prošle godine dobio otkaz u Dinamu. Uživa u slobodnim danima bez trenerskog posla ipak se nadajući da bi uskoro mogao krenuti u nove izazove

Istra je u 10. kolu HNL-a ugostila Hajduk na Aldo Drosini, a na pulskom stadionu bilo je jedno jako poznato lice. Bivši trener Dinama i Osijeka Nenad Bjelica stigao je pogledati susret Puležana i Splićana.

Bjelica je bez angažmana otkako je krajem prošle godine dobio otkaz u Dinamu. Uživa u slobodnim danima bez trenerskog posla ipak se nadajući da bi uskoro mogao krenuti u nove izazove.

Tko zna, možda je upravo jedan od današnja dva suparnika njegova sljedeća destinacija, no u slobodno vrijeme općenito često posjećuje razne utakmice pa su šanse za to ipak minimalne. Uz to, nedavno je sam naglasio da vjeruje da se u HNL neće vraćati još nekoliko godina.

- Trenutno sam slobodan i htio bih se vratiti trenirati u Italiju, ali vidjet ćemo što će se dogoditi i hoće li stići kakve ponude iz Italije za mene. U Speziji sam održavao divan odnos s navijačima i mogu reći da je u mojoj karijeri vođenje Spezije bilo jedno od najljepših iskustava.

- Volio bih se vratiti trenerskom poslu u Italiji, ali i reprezentativni posao mi odgovara. Ne vidim se u Hrvatskoj u bliskoj budućnosti, ali ostavljam otvorena vrata za povratak kući za nekoliko godina. Osobno bih volio ponovno trenirati u Italiji ili Španjolskoj, ali i druge opcije bi mi odgovarale - dodao je Bjelica.

Dinamo je napustio u prosincu 2024. godine poslije svega tri mjeseca na klupi. U drugom mandatu na trenerskoj poziciji zagrebačke momčadi ostvario je učinak od pet pobjeda, šest remija i četiri poraza u 15 utakmica.

U karijeri je vodio i Union BerlinTrabzonsporOsijekLechSpeziju Austriju Beč.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta
OVDJE PUNI BATERIJE

FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta

KOŽINO - Luka Modrić nakon potpisa ugovora s Milanom doputovao je u rodni Zadar na trotjedni odmor. Nedaleko od grada u apartmanskom naselju Kožino posjeduje nekoliko luksuznih vila s bazenima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025