Poznato odakle su navijači koji su unijeli ustašku zastavu. Prije nisu gledali utakmice 'vatrenih'

Uefa je otvorila dvije istrage protiv Hrvatskog nogometnog saveza nakon dvije utakmice kvalifikacija za Euro u Njemačkoj, a 'vatrenima' zbog pojave ustaške zastave na Rujevici prijeti prazan stadion 12. listopada protiv Turske na Opus Areni.

Trojica hrvatskih državljana unijelo je na Rujevicu zastavu s ustaškim znakom, a Sportske novosti saznaju da se radi o Hrvatima koji dolaze sa sjevera Hrvatske iz sela u okolici Čakovca na prvacu prema Varaždinu. Najmlađi od privedenih je 2000. godište.

Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Privedeni nisu imali kupljenu ulaznicu za utakmicu s Latvijom na svoje ime, već, neslužbeno saznaje SN, svoje su karte dobili od nepoznatog izvora.

U obrani su rekli kako nisu znali da je to zabranjena zastava, a prema evidenciji o prodanim ulaznicama za nogometne utakmice, njih trojica u posljednjih 13 godina nisu na svoje ime kupili niti jednu kartu za bilo koju utakmicu Hrvatske i hrvatskih klubova Dinama, Hajduka i Rijeke.

Policija je privela trojicu muškaraca i zatim ih pustila na slobodu. Protiv njih je podnesena prekršajna prijava, a HNS je najavio kako će ih tužiti za naknadu štete.

Marijan Kustić je na Dnevniku Nove TV rekao da želi saznati tko je krivac.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ovo se nije dogodilo slučajno. Ova tri pojedinca su naštetili hrvatskoj reprezentaciji, ali i Republici Hrvatskoj. Definitivno mislim da je riječ o podmetanju. Nadam se da ćemo saznati tko stoji iza toga. Puno toga se izdogađalo. U par navrata se dizala zastava po 3-4 puta i upravo taj jedan pojedinac je slikao tu zastavu, baš taj detalj, taj ustaški simbol koji se nalazi u katalogu FARE-a. Baš da to zna vidjeti sa 60 ili 70 metara i da to slika. To nije slučajno. Pustimo da tijela odrade svoj posao, ali mi sigurno nećemo stati na ovome. Hvala policiji i redarima koji su dobro odradili svoj posao.