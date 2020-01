'Pozvat ću sve Austrijance koje znam da navijaju za Hrvatsku'

Nekad davno kada je bio 'klinac' gledao je Duvnjaka kao uzora. Danas igra s njim u Hrvatskom dresu i ima sjajnu priliku dokazati koliko vrijedi i to u svojoj domovini, ali u hrvatskom dresu.

Hrvatska reprezentacija stigla je i do posljednjeg dijela priprema za EP u rukometu 2020. godine. No, u tu fazu kreće s manjkom još jednog igrača nakon ozljede - Luke Šebetića. Njegovu bi poziciju mogao popuniti MVP juniorskog SP-a, Ivan Martinović.

- Jako mi je žao Šebetića. Najgore što se može dogoditi igraču je da se ozlijedi pred sam polazak. No, morat ćemo zapeti, ja ću dati sve od sebe da popunimo taj gubitak - kaže rođeni Bečanin kojega će sigurno bodriti puno navijača s tribine. U najmanju ruku, bit će ondje mama, tata, dvije seke i brat Marin.

Obitelj na tribini

- Spremni smo, karte su tu, čekamo da Ivan i reprezentacija dođu. Tata Zoran, mama Dubravka, sestre Ana i Kristina, kum Lovro i stric Šimo bit će najveća podrška - rekao nam je Ivanov brat. Inače isto rukometaš austrijskog prvaka. I samom mu kreću pripreme 7. siječnja, pa možda neće biti na svim utakmicama, ali njegova podrška Ivanu je konstantna.

- Pratio sam Ivana sada i u Bundesligi, redovno se čujemo i trudimo se biti mu podrška, kako ja, tako i seke i roditelji koji su preponosni na njegov uspjeh.

Foto: Instagram

'Mi smo u top 5'

U skupini Hrvatsku čekaju Crna Gora, Bjelorusija i Srbija.

- Ne smijemo podcijeniti nikoga, svi nas mogu iznenaditi. Na nama je da se dobro pripremimo, jedino tako možemo uspjeti - siguran je ovaj desni vanjski.

- Ako već govorimo o drugim reprezentacijama, za mene je Njemačka koja nas čeka u drugom krugu sigurno među top 5 momčadi. Imaju igrače koji većinom igraju u Bundesligi, svi se dobro znaju. Tu još ubrajam Dansku, Francusku, nas i još netko, tko se ubaci - kaže nam mladi desni vanjski.

U prvenstvu 'rastura'

U Bundesligi je već drugu sezonu, a njegov Hannover izgleda odlično.

- Mislim da nismo niti mi očekivali koliko ćemo ove sezone biti konkurentni. Ima nekoliko iskusnih igrača uz nas mlade, vruće igrače koji žele dati sve od sebe. Uz sjajne trenere, Carlosa Ortegu i Ikera Romera, zaista nam nije teško, super nas spreme za svaku utakmicu, treninzi su fenomenalni. Super smo startali, imali smo malo lakše protivnike i onda smo pokazali da možemo svakoga dobiti. Prvo kod kuće Flensburg pa i vani u Kupu, a onda su svi vjerovali u nas. Nastavit ćemo ovako pa ćemo na kraju vidjeti kako će biti - rekao je Ivan.

- Ovo mi je već druga godina u Bundesligi i već sam se priviknuo. Sada je ovo još jedan bolji nivo nego što je bilo u Gummersbachu. Igram sada s Morten Olsenom i Fabianom Böhnom koji su reprezentativci i samim time mi je lakše. Zaista sam zadovoljan - govori.

Foto: ivan martinovic/instagram

Mladi MVP

Na SP-u mladih osvojio je s Hrvatskom srebro i proglašen je MVP-em prvenstva.

- Je, bio je to sjajan uspjeh, ali bih to svaki tren zamijenio za zlatnu medalju. Ionako do toga ne bih došao bez svoje ekipe - kaže.

- Dat ćemo sve od sebe na ovome prvenstvu. Zvat ću sve ljude koje znam u Austriji da dođu i da nas podrže, jedva čekam!

