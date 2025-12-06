Dinamo – Hajduk 1-1. Garcia je cijelo je drugo poluvrijeme provjeravao što je zapisao u bilježnicu u pripremi derbija. Toliko je postava i taktika mijenjao tijekom utakmice, ali je nakon 107 minuta igre ostao neporažen
Pragmatični Garcia čarobirao je i iščarobirao ono po što je došao
Pragmatični Gonzalo Garcia dugo je visio o niti u Maksimiru ali je na koncu stigao do pobjede 0-1, i to na način na koji je Hajduk često znao gubiti. Vidjeli smo veliku dominaciju Dinama, više izglednih prilika... ali na koncu je slavio Hajduk golom iz praktično jedine prave prilike, jedinog udarca u Filipovićev gol. Cijelo drugo poluvrijeme pogledavao je trener Hajduka u bilježnicu u kojoj je zapisao sve što je uvježbavao uoči derbija i na kraju pronašao dobitnu kombinaciju.
