Pragmatični Garcia čarobirao je i iščarobirao ono po što je došao

Pragmatični Gonzalo Garcia dugo je visio o niti u Maksimiru ali je na koncu stigao do pobjede 0-1, i to na način na koji je Hajduk često znao gubiti. Vidjeli smo veliku dominaciju Dinama, više izglednih prilika... ali na koncu je slavio Hajduk golom iz praktično jedine prave prilike, jedinog udarca u Filipovićev gol. Cijelo drugo poluvrijeme pogledavao je trener Hajduka u bilježnicu u kojoj je zapisao sve što je uvježbavao uoči derbija i na kraju pronašao dobitnu kombinaciju.

