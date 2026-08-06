Janković: Kek je savršen trener! Ne bojimo se, idemo po prolaz

Rijeka je nakon izbacivanja Derry Cityja (ukupno 2-0) dočekala Ilves Tampere na Rujevici u trećem pretkolu Konferencijske lige. Pobijedila je 1-0, ali posao nije gotov. Javio se za RTL Niko Janković.

Niko, gol za pobjedu, ušlo je savršeno.

- Bili smo dominantni, stvarali prilike, Faris je to vadio van. Nisam zadovoljan, trebalo je biti dva ili više razlike, zaslužili smo. Nadam se da će u uzvratu biti bolje.

Finci će biti drugačiji u uzvratu?

- Kod kuće igraju drugačije, dominantni su kod kuće. Samouvjereni smo i idemo gore po prolaz. Svakog protivnika treba analizirati, bili smo bolji, ne bojimo se. Imamo pobjednički mentalitet, držimo nazad, a naprijed netko zabije. Kek? Savršen je i čast mi je igrat pod njim.