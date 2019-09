'U srijedu ćete vidjeti drugog Petkovića od onoga u Italiji...'

Srijeda je na Maksimirskoj 128 predodređena za totalni spektakl. Hrvatski prvak se nakon tri godine vraća u elitno nogometno natjecanje, Ligu prvaka, a skupini C nalazi se s Atalantom, Šahtarom i Manchester Cityjem. Upravo s talijanskom Atalantom u srijedu na zagrebačkom stadionu Dinamo igra prvo kolo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hoće li igrati Olmo od prve minute sutra, zanimalo je talijanske novinare okupljene na Maksimiru.

- Vrlo vjerojatno - odgovorio je Nenad Bjelica na talijanskom jeziku, na kojemu je pričao i velik dio presice, kao i njegov igrač Bruno Petković.

Tribine će biti krcate. Očekuje se 30.000 domaćih navijača, nasuprot oko 3.000 gostujućih za koje je predodređena tribina jug. Za sve one koji još nemaju kartu, preostalo je još nekoliko stotina na tribini sjever gore, budući da se zapad dolje rasprodao u 27 minuta, a ubrzo nakon toga i istok i sjever dolje.

'Modrima' podrške zasigurno neće nedostajati, a što osim podrške navijača u srijedu očekuje Dinamov strateg Nenad Bjelica, pratite uživo s press konferencije koja počinje u 19.30.

Ilčić je najgori "Talijan"

- Bez zalaganja i želje mojih igrača uzalud nam je svaka analiza. Ipak, vjerujem da su moji igrači spremni i da ćemo to sutra demonstrirati na terenu - započeo je presicu Nenad Bjelica.

Na pitanje o najjačem protivničkom igraču, Dinamov trener govori:

- Pa mislim da je to Ilićić, koji je jako opasan, ima odličan udarac i dobar pas. Ali, tu su i Gomez, Pašalić i još neki igrači na koje moramo obratiti pozornost - kaže.

- Nikola Moro igrao je dobro, izašao je nakon 80. minuta. Olmo je s razlogom pošteđen u prvenstvenim utakmicama, želio sam ga spremiti za Ligu prvaka, a uz to sam htio i rotirati više igrača - rekao je Bjelica.

- Očekujemo i da nam navijači pruže veliku podršku, a igrači će dati maksimum na terenu - dodao je Bjelica.

Uz trenera, susret je najavio i Bruno Petković.

Pripremamo se jednako

- Pripremamo se kao i za svaku drugu utakmicu, iskreno. Iako, prema najavama medija, euforiji koja se stvara, atmosferi, čini se da će to zaista biti jedna velika utakmica - započeo je dragulj Dinamove svlačionice.

Upravo je Bruno u Dinamu pokazao puno bolje partije nego li ih je pokazivao u Italiji dok je ondje igrao.

- Kada vam i trener i stožer i cijeli klub daju uvjete za rad i za pokazivanje svoga punoga potencijala, onda to i možete napraviti. Ne želim ulaziti u to zašto to u Italiji nisam mogao napraviti, ali nisu ovo ni alibiji za dio moje prošlosti.

- Vidjet ćete sutra drugog Petkovića od onoga u Italiji - najavio je sigurnim stavom Bruno.

Motiva ne manjka

- Otkad sam u Dinamu, puno sam puta čuo "utakmica života", "najbitnija utakmica", sigurno da je motiv velik, sigurno nema igrača koji sutra neće dati 150 posto, ali mi slijedimo smjernice trenera da jednostavne stvari radimo perfektno. Nastavit ćemo u tom smjeru - rekao je Bruno.

- Rezultati i moj napredak kroz godinu dana govori više nego da ja komentiram trenera. Koncentriramo se na utakmicu, sve ostalo nam je trenutno nebitno - rekao je Bruno Petković, a onda ga je trener prekinuo pa dodao:

- Sve je isključivo njegova zasluga. Bruno zaslužuje da se oko njega potrudiš. I kao igrač i kao čovjek. On je ovaj talent imao uvijek, da nije sam odlučio postati najbolji, ja nikada ništa ne bih mogao s njim. On je ovaj talent imao i u Italiji i uvijek, ali je bila drugačija situacija. I kad mene ne bude i kad on bude negdje dalje, on može nastaviti s ovakvim nastupima, samo ako on to želi - pohvalio je ponosno, onako očinski, Nenad Bjelica jednoga od svojih najboljih igrača.

POGLEDAJTE VIDEO: