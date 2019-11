Škorić: Pa nisam blesav, znam da se moram izboriti za Euro

Želja je svakog izbornika, ali i trenera kluba čiji igrači igraju za reprezentaciju, da se njegovi nogometaši iz prijateljskih susreta vrate bez ozljeda. Hrvatska je pobijedila Gruziju 2-1 (1-1), ali ta je pobjeda pomalo ostala u sjeni ozljede Nikole Vlašića te Josipa Juranovića koji možda neće nastupiti u petak na derbiju protiv Hajduka.

Pula, stadion ‘Aldo Drosina’: Izjave igrača nakon 2-1 pobjede Vatrenih nad Gruzijom za rastanak sa sjajnom 2029.! Reporter: Danijel Vukušić Objavljuje 24sata Sport u Utorak, 19. studenoga 2019.

Kiša je žestoko padala na kraju utakmice u Puli, a Nikola Vlašić stradao je nakon nespretnog starta Navalovskog, dok je Juranović u jednom trenutku sjeo na teren pa napustio igru, vratio se, ali na kraju opet izašao iz igre pa su Vatreni do kraja igrali s devetoricom, ali uspjeli zadržati pobjedu.

- Čini se da je Vlašić doživio samo jači udarac i u svlačionici je bilo mnogo bolje, ali treba napraviti daljnje pretrage. Što se tiče Juranovića, izgleda da se radi o istegnuću mišića, u kontaktu smo s Hajdukom pa ćemo vidjeti za dalje - rekao je doktor reprezentacije Zoran Bahtijarević.

Lovre Kalinić branio je prvo poluvrijeme, dok ga je u nastavku zamijenio Simon Sluga. Ni jedan ni drugi ne brane u klubu pa im je ovo bila idealna prilika za skupiti nešto minuta. Kalinić je nažalost kiksao kod gola Gruzije, dok je Sluga odradio dobar posao.

- Čestitao bih dečkima na plasmanu na Euro jer nije bilo jednostavno nakon Rusije. Danas možemo biti svi zadovoljni, bilo je dosta ljudi s obzirom na vrijeme. Osjećao sam se dobro kao i svi dečki, nisam osjećao posebnu tremu, bilo mi je gušt igrati u svojoj Istri. Svaka minuta za reprezentaciju može izvući nešto iz tebe. Nastup u reprezentaciji ti podigne samopouzdanje i sigurno da nam znači kako bi se mogli standardizirati u klubu - rekao je golman Lutona, Simon Sluga.

Na utakmici protiv Slovačke u odsustvu Domagoja Vide i Dejana Lovrena, debitirao je Dinamov stoper Dino Perić. Dobro je odradio svoj posao, a odigrao je i petnaestak minuta u susretu protiv Gruzije. Bio je ovo prvi izlazak za njega ne veliku reprezentativnu scenu, ali u ove dvije utakmice upustio se u dresu Vatrenih.

- Nakon subote i slobodnog dana danas nije bilo lako izaći, ali odradili smo to. Nije naporno igrati za reprezentaciju, to je privilegija i uživancija, napor nestaje. Što se tiče reprezentacije bit će pauza vjerojatno do ožujka, ali mi se vraćamo u klubove. Prije ovih utakmica više sam osjećao pritisak nego na utakmicama, uz puno vjere i molitvu uspio sam se opustiti i sve dobro odraditi - rekao je stoper Dinama, Dino Perić.

Svoje mjesto na popisu Zlatka Dalića za nadolazeći Euro mora izboriti nekolicina igrača, a među njima i iskusni kapetan Osijeka. Škorić je odigrao svih 90 minuta, kao i lijevi bek turskog Rizespora Dario Melnjak koji dijeli njegovu sudbinu.

- Na nama je da se nametnemo u ovim utakmicama, pa nisam ja blesav, ima tu dobrih igrača i znam da se moram izboriti za svoje mjesto. Dao bi si šesticu, nisam pretjerano zadovoljan, ali pobijedili smo. Malo smo neuigrani, bilo je tu mnogo novih igrača. Svi smo jednaki i dobro radimo, a izbornik je najbolje odlučio za ove dvije utakmice. Hrvatska ima pokriće na svim pozicijama. Moram pohvaliti i Gruziju, odigrali su dobro te bili brzi i nezgodni - objasnio je kapetan Osijeka, Mile Škorić.

Među najboljima su na današnjem susretu bili 'starosjedioci' u reprezentaciji, Ivan Perišić i Mateo Kovačić. Kova je s nekoliko odličnih lopti stvorio dobre prilike za naše napadače, dok je Perišić pogodio prečku i par puta zaprijetio prije nego je zabio gol.

- Bitna pobjeda, uvijek je bitno pobijediti. Pristup je bio odličan, dobili smo i to je najvažnije - rekao je Mateo Kovačić za Novu TV.

- Kako sam zadovoljan svojom igrom? Bilo je OK s obzirom na to da je prijateljska. Nažalost, imali smo par ozljeda, Nikola je dobio jak udarac, ali mislim da nije strašno. Igrati za Hrvatsku uvijek je privilegij i to treba maksimalno iskoristiti - dodao je.