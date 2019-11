'Kalinić? Neću tolerirati da ne brani, a i nemamo baš izbora...'

Lijep je završiti sezonu pobjedom. Igralo smo dosta dobro i bilo je jako puno dobrih stvari. Dali smo šansu svim igračima, rekao je Zlatko Dalić za Novu TV nakon pobjede nad Gruzijom u Puli.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naši reprezentativci su igrali jako dobro, ali utakmicu su zasjenile dvije ozljede nakon čega smo utakmicu završili s devet igrača. Nikola Vlašić i Josip Juranović su se ozlijedili.

- Žao mi je zbog ozljeda Josipa Juranovića i Nikole Vlašića, nadam se da će moći igrati za klubove ovaj vikend. Vlašić je dobio udarac u nogu, a Juranović je imao bol u mišiću. Bilo je jako klizavo na kraju što je opasno za igrače - rekao je Zlatko Dalić koji baš nije bio zadovoljan posjetom na Aldo Drosini.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Bila je dobra atmosfera, ali možda je moralo biti više ljudi. Moramo biti sretni ovim mini ciklusom. Perišić i Rebić su igrali svih 90 minuta zbog manjka minutaže u klubovima. Ante je igrao jako dobro, baš rebićevski i želim ga takvog. Perke isto tako. Morali smo im dati što više minuta jer im treba. Napravili smo svoj cilj i izborili smo Euro. Sada kreću pripreme. Opet nas nema par mjeseci.

Zlatko Dalić je u ovom ciklusu koristio jako puno mladih igrača što je pozitivno jer smo stvorili bazu za budućnost. Imamo puno više opcija na svim pozicijama nego što smo to imali prije, a to znači da će konkurencija biti žešća.

- Moramo biti jako zadovoljni jer smo dobili širok izbor igrača i vidjet ćemo tko ce biti u toj konkurenciji. Svi se trude i svi žele, vidjet ćemo na kraju. Nema želja za ždrijeb, ako želimo nešto napraviti, mi moramo htjeti svakog pobijediti - rekao je Dalić, a onda je otvorio bolnu temu o golmanima.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Lovre Kalinić je danas krenuo u prvih 11, ali žestoko je kiksao kod gruzijskog gola kada mu je lopta prošla kroz ruke. izbornik kaže kako više neće tolerirati manjak minutaže u klubovima, a upravo s tim se bore i Simon Sluga i Kalinić koji su rezerve Dominiku Livakoviću.

- Meni je žao što je Kalinić kiksao kod gola. Meni je jako žao. Do sada sam to mogao podnijeti, više neću, on mora braniti. Golmani moraju imati minutažu ako žele biti u konkurenciji za Europsko prvenstvo. Igrač može ne igrati neko vrijeme pa da bude u formi, ali golman mora braniti. Mi nemamo baš neki bogati izbor golmana vani. Prvo se nadam da će njih dvojica početi braniti, a onda ću pogledati u HNL-u. Volio bih da svih 23 igrača igra u svojim klubovima i nadam se da će oni koji nemaju perspektivu pronaći novi klub. Oni će sami odlučiti, ja tu ne mogu utjecati - kazao je Dalić.

Vrsaljko?

- Optimist sam, razgovarat ću s njim i vidjeti kakva je situacija. On je važna karika za nas i igrač koji nam jako nedostaje. Poznavajući njegov karakter ne sumnjam u njega.

A prijateljske utakmice uoči Eura?

- Želim jake utakmice, ne želim gubiti vrijeme s Gibraltarom, Andorom i Maltom. Ne podcjenjujem nikoga, ali nama treba Italija, Njemačka i Belgija. Mi smo kao svjetski viceprvaci svima mamac i mi u tim susretima moramo zaraditi novac, ne možemo igrati za siću. Do Eura moramo odigrati četiri jake utakmice kako bi vidjeli gdje smo i što nam nedostaje - zaključio je Zlatko Dalić.