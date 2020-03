Bjelica: Žalba? Pa i Hajduk je prije dvije godine odugovlačio

Dinamo je spreman za još jedan veliki derbi s Hajdukom. Nogometaši Nenada Bjelice ove sezone još nisu svladali Splićane, pa 'modri' puno motiva odlaze na Poljud. Trener Dinama u ovom ogledu ne može računati na ozlijeđene Dinu Perića i Antonija Marina, dok su u kadar juniorske momčadi 'spušteni' Joško Gvardiol i Josip Šutalo.

Zagrepčani su u posljednjem kolu 'razbili' (4-0) Rijeku, a sada dobru formu žele zadržati i na Poljudu. U početnu postavu trebao bi se vratiti Bruno Petković.

- Pobjeda, želim samo pobjedu. Dat ćemo sve od sebe, mi želimo biti na svom maksimumu, a kada smo takvi onda imamo velike šanse svugdje uzeti tri boda, pa tako i u Splitu - kaže Nenad Bjelica, pa dodaje:

- Hajduk? Djeluju mi dobro, hrabro i ofenzivno, zabijaju dosta golova. Igor Tudor im je donio dodatnu energiju koju ima u sebi, znamo i njegov temperament, sve to njegovoj momčadi donosi pozitivnu energiju. I vidi se stabilnost koju je donio Hajduku.

Vama je ovo 100. utakmica na klupi Dinama...

- Po svakoj računici je 100., ako netko to broji drugačije, njegova stvar. U karijeri je bilo 10-15 utakmica koje nisam vodio zbog kazni, ali ja ih sve brojim. Odgoda žalbe? Ja sam iskoristio svoje zakonske mogućnosti, baš kao i Hajduk prije dvije godine kada su žalbama odgodili kaznu o zatvaranju stadiona.

Dinamo i Hajduk su krenuli s prepucavanjima na društvenim mrežama...

- Sve je to simpatično, ali neka ostane na tome. Ne treba dodatno potpirivati vatru. Hajduk je naš najveći rival, želimo ih dobiti, baš kao i oni nas. A ako ostane samo na ovim prepucavanjima, onda je to OK.

Vi kao trener imate slatke brige, Petković se vratio u formu...

- Imam slatke brige jer su samo Marin i Perić ozlijeđeni, dok su Gvardiol i Šutalo na raspolaganju juniorima. Slatke brige imam zbog kvalitete i forme svih igrača, pa tako i Petkovića.

Mlade nade Dinama sutra kod Bayerna traže plasman u četvrtfinale juniorske Lige prvaka...

- Sigurno da su oslabljeni neigranjem Antonija Marina, ali njega nije bilo ni u Kijevu, pa su prošli dalje. Vjerujem da će Igor Jovićević pronaći dobitnu formulu, pa proći i Bayern - završio je Bjelica.

Pred medijima se kratko pojavio i Mislav Oršić...

- Neću komentirati ove medijske, tj. klupske prepirke na društvenim mrežama, a Hajduk djeluje jako dobro u polju otkako je na njihovu klupu stigao Igor Tudor. Bit će teška utakmica, kao i svaki derbi s Hajdukom, ali idemo po sva tri boda. Moja forma? Konačno mi se otvorilo ove godine, sada moram i nastaviti tako.