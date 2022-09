PRATITE UŽIVO Pašalić i Joško Gvardiol najavljuju Dansku

Dva su dana ostala do utakmice Hrvatske i Danske, po svemu sudeći, na rasprodanom Maksimiru (24.500). Bit će to prilika "Vatrenima" da preuzmu prvo mjesto skupine i dođu na korak do plasmana na završnicu Lige nacija, što mogu potvrditi u nedjelju u Beču.

Izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak je okupio sve reprezentativce, bez većih problema osim što manjih ima Martin Erlić. Odradili su na pomoćnom igralištu Maksimira jučer i prvi trening, koji je tradicionalno prošao u dobroj atmosferi.

Uoči današnjeg svoja će razmišljanja podijeliti Joško Gvardiol i Mario Pašalić.

Inače, ako Hrvatska završi prva u skupini, odmah će osigurati i najmanje play-off za odlazak na Euro, što je već učinila Grčka kao pobjednik svoje skupine u ligi C.

Uefa će ponovno dati šansu za plasman na završni turnir u Njemačkoj 2024. reprezentacijama iz sva četiri razreda, i to na način da će razigravati za po jedno mjesto najbolje četiri selekcije iz svake lige koje se kroz kvalifikacije nisu plasirale na EP. Po tom principu plasman na zadnji Euro osigurale su Mađarska, Slovačka, Škotska i Sjeverna Makedonija.

