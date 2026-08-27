Matjaž Kek: Možemo naučiti puno od ovakve momčadi, bili su problem ti golovi iz prekida

Nogometaši Rijeke u uzvratnom susretu 4. pretkola Konferencijske lige ugostili su Midtjylland na Rujevici. Prvi susret u Danskoj završio je 2-0 za domaću momčad, a Danci su s 4-1 u uzvratu potvrdili prolaz u Konferencijsku ligu.

- Čestitam protivniku. Dobro smo ušli u utakmicu, ali prekidi su nas koštali. Bili smo živi u prvom dijelu, dobro stajali, ali onda glupi golovi iz prekida. Ostaje žal, bili su bolji, a mi smo okrećemo prvenstvu. Navijači? Ovdje je predivno igrat, navijači su nam podrška i kad je loše i kad je dobro. Nadam se da ćemo im dati razloga za slavlje i početi pobjeđivati - rekao je Ante Majstorović.

Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Matjaž Kek je stigao pred kamere MAXSporta

- Počelo je bolje nego smo planirali. Svaka situacija u naših 16 metara bila je opasna. Prvo poluvrijeme bilo je egal, ali u drugom su nas sačekali i iz prekida nam zabili i utakmici je bio kraj. Nisu oni ubacili u brzinu više, nego smo im mi dopustili prilike koje oni kažnjavaju. Kad si iza dva tri gola jako je teško. Počeli smo gubit duele, bili su brži i opasniji. Treba im čestitati, nismo na njihovom nivou. U nekim dijelovima smo pokazali da možemo, ali problem je kad primiš ovoliko golova iz prekida - rekao je Kek pa dodao:

- Razlika je u visina abnormalna. Oni su birani da tako igraju, moraš probati kad gubiš, ali neki igrači nisu još na nivou da se parira Dancima. HNL? Čestitke Hajduku i Dinamu, to će biti dobre utakmice. Nama nije uspjelo, bio je puno teži put nego prošle sezone. Nismo bili nositelji i dobili smo njih koji su bolji. Ako je moguće, sada treba učiti od ekipe koja je bolje birana i koja je puno skuplja.

Osvrnuo se na transfere.

- Moramo napraviti doselekciju, moramo naći igrače koji su primjereniji i to je jako teško. Transferi? Ne bih o tome govorio sada. Fruk se "prodaje" dvije godine, hrvatski klubovi žive od toga. Ja sam zadovoljan kadrom, kadar je pokazao da može parirati ovakvoj ekipi, ali treba smanjiti greške koje smo radili. Lako je uložiti ako imaš novca, a ako ne moraš kemijati. Za Europu se mora početi u zimskom roku dovoditi igrače. Rijeka je pobjeđivala i jače ekipe, ali tako je - rekao je pa dodao:

- Malo su nas ubila putovanja, ali svi su imali problema s tim. Jedino preko HNL-a se može doći u Europu. Ne bih potencirao više tu Europu. Odigrane su dobre utakmice, danas smo spušteni na realnu razinu. Moramo iz toga učiti. I u selekciji momčadi, mentalitetu i pripremi utakmice

Erlić se ozlijedio i izašao. Objasnio je što se dogodilo i komentirao susret.

- Zapeckala je loža, nešto je, sutra ćemo napraviti magnet pa znati više - rekao je pa dodao:

- Pripremao sam dečke da će biti teško, ali zabili smo taj gol i ušli dobro u nastavak. Nije bilo lako, ali odradili smo dobar posao. Stigla obitelj? Da, bile su mama, žena, sestra, prijatelji. Lijepo je igrati protiv hrvatskog kluba i doći doma. Ždrijeb? Vidjet ćemo protiv koga igramo, veselim se i ne treba podcijeniti Konferencijsku ligu. Trebamo biti maksimalni. Visoki igrači? Nije to kriterij, ali skauting je jako dobar. Samo visoki pressing i to je mentalitet. Za sada to super funkcionira.