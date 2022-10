Pioli: Ovo nam nije najbitniji susret; Rebić: Reprezentacija? Sad pričamo o Milanu, zar ne?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Imao sam svoj nogometni put, on nije išao ni preko Dinama ni preko Hajduka, nego okolnim putem. I evo, došao sam do Milana. Da, Čačić me nije zvao u reprezentaciju, ali tad nisam ni bio za to, kaže Rebić

U prvoj su utakmici na San Siru nogometaši Milana s 3-1 bili bolji od Dinama, ali protiv Chelseaja i Salzburga osvojili su samo bod. Nakon što su osvojili Scudetto, cilj je i prolazak grupne faze Lige prvaka, a kako bi bili bliže tome, moraju slaviti protiv 'modrih' na Maksimiru. Imaju problema s ozljedama, ali Talijani su i dalje jako dobra momčad. Susret najavljuju hrvatski napadač Ante Rebić i trener momčadi Stefano Pioli. POGLEDAJTE KONFERENCIJU - Što nas očekuje? Trebamo se skoncentrirati, biti pravi, Dinamo je težak suparnik. Oni ne gube domaće utakmice, nisu poraženi kod kuće od prosinca prošle godine. Dobro smo trenirali, naviknuti smo na ovaj nivo nogometa, rekuperirali smo se, pogledali što se dogodilo u prvoj utakmici, vjerujem da smo u dobroj formi - rekao je trener Milana Stefano Pioli, pa nastavio: - Moramo biti pažljivi, kompaktni, ne se gubiti na terenu. Niti gubiti identitet naše igre. Svaka utakmica nosi svoje izazove, svaka je zahtjevna, a mi želimo igrati svoj nogomet. Sigurno da nam je ovo bitna utakmica, ali nije najbitnija. Bit će i važnijih od ove u našoj budućnosti. Igrači su jako motivirani, ne trebam ih ja još dodatno motivirati. Analizirao je Dinamo, a sad moraju sve to pokazati na terenu. Foto: Matija Habljak/PIXSELL - Zagrepčani se dobro zatvaraju, opasni su iz kontranapada, ima dva odlična napadača. Za mene su oni kompletna momčad, individualno su na visokom nivou, uvjerljivi su u domaćem prvenstvu, a u Ligi prvaka su pobijedili i jedan Chelsea. Riječ je o jako dobroj, prilično odličnoj momčadi. Riječ je onda dobio i Ante Rebić... - Najtalentiraniji mladi hrvatski igrači igraju u inozemstvu, ali mi smo kao zemlja prilično talentirani u nogometu. Malo nas je, ali smo strašno talentirani. Da, pričao sam sa svojim suigračima i o maksimirskom stadionu. Što sam im rekao? Ma sve znate, suvišno je trošiti riječi o tome - poručio je Ante Rebić, pa nastavio: - Nikada nisam igrao u Dinamu, samo protiv Zagrepčana, ali sam jako motiviran. I drago mi je što sam opet u Zagrebu, što ću još jednom zaigrati protiv svojih prijatelja. Ovo se nije slučajno, Dinamo je dugi niz godina prvak u Hrvatskoj, napreduje u Europi. Shvatit ćemo ih ozbiljno, kao u prvoj utakmici, ali imamo naš cilj, to su tri boda, napravit ćemo sve za pobjedu. Koliko ste puta zabili u Maksimiru? - Uh, nisam siguran. Znam da sam u dresu Splita bio strijelac protiv Dinama na svom debiju u prvoligaškom društvu, mislim da poslije toga nisam više ovdje zabijao. Nekada ste bili meta Dinama, je li vam žao što nikada niste završili u Maksimiru? POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov stadion - Ne, nije mi žao, imao sam svoj nogometni put, on nije išao ni preko Dinama ni preko Hajduka, nego okolnim putem. I evo, došao sam do Milana, prošle godine osvojili smo scudetto, sada igramo u Ligi prvaka, ne mogu reći da sam pogriješio. Dugi ste niz godina bili u reprezentaciji, ali nikada na popisu Ante Čačića. Je li vam to dodatni motiv za sutrašnju utakmicu? - Tada nisam bio na reprezentativnoj razini, pa me nije ni bilo u nacionalnoj vrsti. Ali to mi nije nikakav dodatni motiv za ovaj ogled s Dinamom. Reprezentacija u budućnosti? - Danas pričamo o Milanu, zar ne - završio je Rebić. Najčitaniji članci