Zagrepčani su posljednji put na domaćoj sceni poraženi 9. studenoga u Puli. Ili prije gotovo četiri mjeseca. Tad su za Hajdukom (poslije 13. kola) zaostajali četiri, a danas im bježe čak sedam bodova...
PROBLEM JE BILA EUROPA PLUS+
Prava dominacija HR-scenom: Dinamo zadnji put 'pao' u Puli, bez poraza već četiri mjeseca!?
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je mirno riješio četvrtfinale Kupa, očekivanom pobjedom (2-0) nad Kurilovcem, stigao među četiri najbolje momčadi u borbi za Rabuzinovo sunce. Nogometaši Marija Kovačevića na taj su način nastavili sjajan niz na domaćoj nogometnoj sceni gdje (računajući HNL i Kup) Dinamo već skoro četiri mjeseca ne zna za poraz!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku