Prava dominacija HR-scenom: Dinamo zadnji put 'pao' u Puli, bez poraza već četiri mjeseca!?

Piše Hrvoje Tironi,
Prava dominacija HR-scenom: Dinamo zadnji put 'pao' u Puli, bez poraza već četiri mjeseca!?
Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zagrepčani su posljednji put na domaćoj sceni poraženi 9. studenoga u Puli. Ili prije gotovo četiri mjeseca. Tad su za Hajdukom (poslije 13. kola) zaostajali četiri, a danas im bježe čak sedam bodova...

Dinamo je mirno riješio četvrtfinale Kupa, očekivanom pobjedom (2-0) nad Kurilovcem, stigao među četiri najbolje momčadi u borbi za Rabuzinovo sunce. Nogometaši Marija Kovačevića na taj su način nastavili sjajan niz na domaćoj nogometnoj sceni gdje (računajući HNL i Kup) Dinamo već skoro četiri mjeseca ne zna za poraz!

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
