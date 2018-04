Praznovjerni Zidane: Tražio je isti hotel, istu hranu, isti dres

Real Madrid je sinoć nastavio veliki niz protiv Bayerna iz Münchena na njihovom terenu, došavši do još jedne pobjede u polufinalu Lige prvaka, i to identičnim rezultatom kao i prošle godine (2-1).

A izgleda da je tome pomogla između ostalog i praznovjernost trenera Madriđana Zinedinea Zidanea, koji je želio ponoviti sve iz utakmice od prošle godine, u kojoj je Real također pobijedio 2-1. Ponovio je tako i iste rituale na koje neki ne obraćaju previše pažnje. Naime, svima je bilo čudno što Real sinoć nije igrao u bijeli dresovima, a prste je u tome imao Zidane.

On je poslao zahtjev Uefi da igraju u crnim dresovima, u kojima su igrali i prošle godine, što im je Uefa i odobrila. No, nije na tome stao. Tražio je da "Galacticosi" budu smješteni u isti hotel kao prošle godine te da putuju s istom posadom, jedu istu hranu...

The same kit colour ⚫️



The same hotel 🏨



Superstition played a part for Zinedine Zidane in Munich.



He wanted everything the same as in 2017.https://t.co/HWhc0Equt8 pic.twitter.com/ydebfh2wrq