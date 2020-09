UFC zvijezda napao LeBrona: Black Lives Matter je prijevara, a prosvjednici u SAD-u teroristi!

Woodley podržava kriminalce, a LeBron je beskičmenjak. Black Lives Matter je prevara, to je šala. Ljudi ih shvaćaju ozbiljno, a to su teroristi. To nije radnička klasa Amerikanaca, rekao je Covington nakon pobjede

<p><strong>Colby Covington</strong> svladao je <strong>Tyrona Woodleyja</strong> u UFC priredbi nakon prekida u petoj rundi, a potom se u intervjuu obračunao sa - svima!</p><p>Prvo je napao Afroamerikanca Woodleyja i nazvao ga komunistom:</p><p>- On podržava kriminalce. Black Lives Matter je prevara, to je šala. Ljudi ih shvaćaju ozbiljno, a to su teroristi. To nije radnička klasa Amerikanaca. Ako kršiš zakon i prijetiš policajcima oružjem dobiješ to što zaslužuješ. Policija nas sve štiti, da njih nema ovo bi bio divlji zapad. Tako da bi ljudi trebali potapšati ih po leđima i zahvaliti im se - rekao je, no tu nije stao:</p><p>- Znate da je Woodley komunist, znate da je marksist. Brani kriminalce, mrzi Ameriku i zato je danas dobio po sebi.</p><h2>Zvao ga je i Trump</h2><p>Covingtona je nakon pobjede zvao predsjednik <strong>Donald Trump </strong>te mu čestitao na pobjedi, a borac se obračunao i sa sportašima van UFC-a.</p><p>- Dosta mi je ovih 'probuđenih' sportaša. To su beskičmenjaci, dosta mi ih je, dosta mi je tipova poput <strong>LeBrona Jamesa</strong> - rekao je Covington.</p>