Prečka, Pineda i Ćiro: Pa kakav Batistuta, je*o te Batistuta?!

Bila je to strašna momčad. U obrani Ayala, u veznom redu Almeyda, Zanetti, Simeone, Veron. Naprijed sitni 'Burrito' Ortega i veličanstveni Gabriel Omar Batistuta. Hrvatska je, koliko god jaka bila, na Svjetskom prvenstvu te 1998. ipak bila autsajder protiv Argentine. I ubrzo se pokazalo zašto...

Doduše, Ćiro je hrabrio svoje trupe prije utakmice. Netko je na službenoj press konferenciji pitao nešto tipa "kako zaustaviti Batistutu", a Ćiro je odgovorio...

- Ma kakav Batistuta, je*o te Batistuta!

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

No lako za Batistutu, problem je bio druge prirode. Bila je to utakmica koju naprosto nije bilo pametno dobiti. Jer pobjednik skupine išao je na Engleze u osmini finala, a poraženi lakšim putem - na Rumunje.

"Mi smo htjeli ići i dalje od osmine finala i priliku smo vidjeli upravo u Rumunjima. Nismo kalkulirali nego smo razmišljali. Opet, Argentinci su silom namjeravali otići na megdan Englezima. Njihov antagonizam traje od Falklandskog rata i Maradoninog pogotka rukom na Svjetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine", ispričao je godinama kasnije Aljoša Asanović u knjizi "Vatreni lakat" Andrije Kačića-Karlina...

"Mnogi su me pitali kako je igrati utakmicu u kojoj, neću reći da ne želiš pobijediti, nego želiš sačuvati snagu za sljedeće kolo i pritom

se ne osramotiti. Mi smo htjeli Rumunjsku, to nije tajna. Ali, istrčali smo s najboljom postavom... No četvorica naših igrača čuvala su se žutog kartona, mi smo podsvjesno željeli Rumunjsku u sljedećem krugu natjecanja. Na kraju, svi smo se čuvali ozljeda. Drugim riječima, štedjeli smo se. Nismo željeli izgubiti, a nismo bili sigurni bi li nam pobjeda donijela nešto dobro. Tako nije lako igrati."

I tako je Hrvatska, čuvajući se od kartona i razmišljajući o Rumunjima, izgubila 1-0 na stadionu Lescure u Bordeauxu. Strijelac je bio Hector Pineda. Hrvatska jedva da je prišla golu Roe, Vlaovićeva prečka udarcem iz daljine - bio je to praktički jedini ozbiljan pokušaj naših na čitavoj utakmici i put nas je odveo na Rumunje. Dalje znate, Šukerovo mjerenje pulsa pa slatki revanš Nijemcima u četvrtfinalu.

Bordeaux, stadion Lescure – 37.000 gledatelja; Said Belgola (Maroko)

Strijelac: 0-1 Pineda (36)

HRVATSKA: Ladić - Soldo - Bilić, Šimić - Marić (od 46. Vlaović), Prosinečki (od 68. Štimac), Boban, Asanović, Jarni - Stanić, Šuker

ARGENTINA: Roa - Ayala - Paz, Vivas - Pineda, Almeyda, Zanetti (od 66. Simeone), Veron, Gallardo (od 81. Berti) - Ortega od 53. Lopez), Batistuta.

