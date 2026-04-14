Predsjednica Osijeka: Orbanov poraz neće imati veze s klubom

Predsjednica Osijeka Alexandra Vegh oglasila se dan nakon poraza Victora Orbana na izborima za mađarskog predsjednika. Priopćenje prenosimo u cjelosti:

"Poštovani,

Političke promjene u Mađarskoj nemaju utjecaja na poslovanje NK Osijek. Klub od veljače provodi proces restrukturiranja temeljen na analizi upravljačkih i sportskih rezultata te se on nastavlja prema planiranoj dinamici. Promjene su dio jasno definirane strategije, usmjerene na stabilizaciju i jačanje sportske i tržišne pozicije kluba, uz kontinuiranu suradnju s postojećim partnerima i otvaranje prema novima. Klub pritom svake sezone osigurava nova sponzorstva, neovisno o političkim odnosima, čime dodatno potvrđuje svoju tržišnu relevantnost i profesionalnost", piše u priopćenju.

Podsjetimo, vlasnik Osijeka je Lorincz Meszaros, veliki prijatelj Orbana koji je osječki klub kupio 2016. Nakon što je Orban izgubio vlast u Mađarskoj nakon 16 godina, javnost se počela pitati što će biti s NK Osijekom, ali Vegh je smirila situaciju.

"Bijelo-plavi" još uvijek nisu sigurni u ostanak u ligi, iako su solidnim rezultatima u posljednje vrijeme pobjegli posljednjem Vukovaru na sedam bodova razlike. U idućem kolu Osijek dočekuje Varaždin, a Vukovarci idu u goste Istri.