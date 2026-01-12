Predsjedniče, a gdje je vaša odgovornost? Alonso nije krivac

Iako su iz španjolskih medija stizale informacije o tome da će Xabi Alonso ostati trener Real Madrida, razišao se s klubom. Presudio je Španjolcu poraz od Barcelone u finalu Superkupa, a na njegovo mjesto stiže Alvaro Arbeloa. Ceh slabije igre i neloših, ali ne ni briljantnih rezultata platio je trener.

Da bi shvatili poziciju u kojoj se Alonso našao, valja se vratiti koju godinu unatrag i pogledati kako se Zinedine Zidane oprostio od Reala.

"Odlazim jer osjećam da nemam više ni povjerenja i potpore kluba koje trebam da izgradim nešto na dulji rok. Bio bih zadovoljniji da je odnos s klubom i s predsjednikom kluba zadnjih mjeseci bio nešto drugačiji", napisao je 2021. Francuz u oproštajnom pismu.

Nedostatak podrške od strane klupske uprave na čelu sa Florentinom Perezom bio je očit i u mandatu Carla Ancelottija, bez obzira na uspjehe koje je polučio.

Foto: STRINGER/REUTERS

Kad je Xabi Alonso dolazio u Real, označen je kao trener koji donosi strukturu, plan igre, ideju. On je tip trenera koji gradi i čije momčadi napreduju s vremenom. Španjolac je nakon velikih uspjeha u Bayer Leverkusenu zatražio od uprave Reala da mu dovedu zamjenu za Luku Modrića u vidu povučenog playmakera, a klub je to odbio, kao i zahtjeve prijašnjih trenera.

Nakon što su "kraljeve" u dvije sezone napustila dva povijesno kvalitetna vezna igrača (Kroos i Modrić), Real Madrid nije doveo zamjenu, iako je i "pticama na grani" jasno da upravo to nedostaje ovoj momčadi. Upravo zato je primjerice protiv Barcelone Thibaut Courtois bio igrač s najviše progresivnih dodavanja u redovima "kraljeva". Ako netko ne zna, on je golman...

Drugi dokaz nedostatka klupske podrške vidio se u rješavanju problema s Viniciusom Juniorom. Nakon bijesne reakcije Brazilca zbog zamjene u listopadskom El Clasicu (2-1), izostala je bilo kakva reakcija uprave kluba, bilo kaznom za Viniciusa, podrškom za trenera ili bilo što slično. Nasuprot tomu, Vinicius je takvom reakcijom zapravo poboljšao svoj status u momčadi, a možete zamisliti onda što to znači za autoritet jednog trenera.

Foto: STRINGER/REUTERS

Imao je Alonso i svojih pogrešaka, ali dojam je da on nije zamislio ovakav Real. Aleksandar Veliki je rekao da je "bolje imati vojsku ovaca koju vodi lav nego vojsku lavova koju vodi ovca", a uprava Reala više se fokusira na igrače nego na trenera. Sve je izgledalo idilično u Madridu do te situacije iz El Clasica, a nakon toga su stvari krenule nizbrdo.

Stigao je Alonso ustaliti u momčad radne navike, unijeti strukturu, dovesti ideju i plan igre, ali nije uspio. Zašto? Zato što na zahtjev Alonsa za visokim presingom Vinicius maše rukama, Valverde ne želi igrati desnog beka, a Bellinghamova slobodna rola nije kompatibilna s ostalim napadačima.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Ozljede mu također nisu pomogle, Real je znatno bolje izgledao dok su svi igrači bili na raspolaganju, a toga nema već mjesecima.

Na mjesto Alonsa stigao je Alvaro Arbeloa, a prvi je dojam da se radi o onoj poznatoj "Sjaši Kurta da uzjaše Murta". Bez prave i istinske podrške uprave kluba (u vidu pojačanja, autoriteta, odluka) na čelu s Florentinom Perezom, nijedan trener Reala neće uspostaviti svoje zamisli.

Možda bi bilo najbolje da se Vinicius, Mbappe, Arda Guler i ostatak momčadi sami vode jer ako jedan Xabi Alonso nije dovoljan autoritet, onda će Arbeloa to teško biti. A bez dubinskog playmakera (kojeg nema u ovom rosteru), igra Reala teško će biti koherentna i smislena kao dok su Bernabeuom "plesali" Kroos i Modrić...