Evo gdje je puklo između Alonsa i Reala: Molio je da zadrže Luku Modrića, svađao se s Viniciusom

Bio je predodređen za klupu Real Madrida. Xabi Alonso (44), dijete kluba i trenersko čudo koje je s Bayer Leverkusenom ispisalo povijest, u lipnju prošle godine stigao je na Santiago Bernabéu kao spasitelj i dugoročno rješenje. Očekivanja su bila golema, a početni rezultati obećavajući.

No, samo sedam mjeseci i 28 utakmica kasnije, bajka je naglo prekinuta. Florentino Pérez uručio mu je otkaz u ponedjeljak poslijepodne, a priča o velikom povratku pretvorila se u gorko razočaranje ispunjeno sukobima u svlačionici, neslaganjem s upravom i slomljenim obećanjima.

Sukob vizija prije prvog treninga

Pukotine u odnosu između Alonsa i uprave pojavile su se i prije nego što je službeno preuzeo momčad. Jedan od prvih zahtjeva novog trenera bio je produženje ugovora s Lukom Modrićem.

Alonso je cijenio iskustvo i liderske sposobnosti hrvatskog maestra te je inzistirao da mu se ponudi novi, kratkoročni ugovor za sezonu 2025./2026. Smatrao ga je ključnim za tranziciju i stabilnost svlačionice.

Međutim, naišao je na zid. Uprava kluba, s Pérezom na čelu, već je donijela stratešku odluku o potpunom pomlađivanju veznog reda. Plan je bio osloniti se isključivo na mlađe snage poput Tchouaménija, Camavinge, Valverdea i Gülera. Iako je Modrić bio spreman na značajno smanjenje plaće samo kako bi ostao, klub je bio neumoljiv.

Odluka je bila konačna, a Alonsu je time poslana jasna poruka – njegove želje neće uvijek biti ispunjene. Bio je to prvi, ali nipošto posljednji put da su se njegove vizije kosile s klupskom politikom.

Popis želja koji je ostao samo na papiru

Nedostatak podrške s kojim se suočio u "slučaju Modrić" nastavio se i na transfer tržištu. Alonso je imao jasan plan kako dodatno ojačati momčad, no njegove su želje uglavnom ostale neuslišene. U prosincu je identificirao tri ključna cilja: stopera Liverpoola Ibrahimu Konatea, veznjaka Angela Stillera te svoju najveću zvijezdu iz Leverkusena, ofenzivnog veznjaka Floriana Wirtza.

Mjesec dana ranije, nakon poraza od Liverpoola, navodno je sastavio širi popis igrača iz Premier lige koje je vidio kao idealna pojačanja za ljeto 2026. Na njemu su se našli Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea) i Adam Wharton (Crystal Palace), uz Vitinhu iz PSG-a. Argentinac Mac Allister bio je njegova tiha patnja još otkako je stigao u klub.

Neposredno prije otkaza, zatražio je dovođenje Ryana Gravenbercha iz Liverpoola, a Real je navodno bio spreman ponuditi čak 120 milijuna eura. No, s obzirom na nagli prekid suradnje, nijedan od tih transfera nije realiziran pod njegovim vodstvom.

Pobuna zvijezda i slom u svlačionici

Ipak, ključni razlog Alonosovog pada nije bio odnos s upravom, već potpuni gubitak kontrole nad svlačionicom. Njegov strogi pristup, taktička disciplina i zahtjevi za potpunom posvećenošću u oba smjera igre bili su u potpunoj suprotnosti s opuštenijom atmosferom koju je gajio Carlo Ancelotti. Ofenzivci, naviknuti na veću slobodu, teško su se prilagođavali novim pravilima.

Najveći sukob izbio je s prvom zvijezdom momčadi, Viniciusom Juniorom. Alonso mu je navodno jasno poručio da kod njega nema povlaštenih, a zatim ga je u tri utakmice ostavio na klupi. Njihov je odnos postao nepovratno narušen. Brazilac se osjećao podcijenjenim i nepravedno tretiranim te je, prema nekim izvorima, obavijestio Florentina Péreza da neće produžiti ugovor dok je Alonso trener.

To je bio alarm koji predsjednik Reala nije mogao ignorirati. Nezadovoljstvo se proširilo i na druge važne igrače, koji su se žalili na stalne promjene sustava i taktičkih zahtjeva. Koliko su Alonsovi treninzi bili naporni, svjedoči i anegdota s Judeom Bellinghamom, koji mu je nakon jedne utakmice navodno rekao da "uopće ne može stajati na nogama".

Konačni udarac stigao je u nedjelju. Real Madrid je u finalu španjolskog Superkupa poražen od Barcelone 3-2. Alonso je nakon utakmice pokušao smanjiti značaj poraza, proglasivši Superkup "najmanje važnim" natjecanjem. Ta je izjava izazvala bijes navijača i bila kap koja je prelila čašu.

Iako je Pérez prvotno namjeravao pričekati kraj sezone, pritisak je postao prevelik. Samo dan kasnije, Xabi Alonso postao je bivši trener. Njegov san završio je kao jedna od najkraćih i najturbulentnijih epizoda na klupi "kraljevskog kluba".