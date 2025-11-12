Predsjednik Barcelone: Ne žalim za Messijem! Klub je najvažniji

Predsjednik nogometnog kluba Barcelona, Joan Laporta, i godinama nakon jednog od najpotresnijih trenutaka u modernoj povijesti kluba, ostaje čvrst u svom stavu: odlazak Lionela Messija bio je bolan, ali ispravan potez. Iako ga opisuje kao "najtežu odluku" koju je morao donijeti, Laporta naglašava kako ne osjeća žaljenje, jer je interes kluba stavio ispred najveće legende koja je ikada nosila dres Blaugrane. Ta odluka, donesena uslijed katastrofalne financijske situacije i strogih pravila La Lige, i danas odjekuje hodnicima Camp Noua.

Kada se Joan Laporta vratio na čelo Barcelone, zatekao je klub u financijskom rasulu. Naslijeđeni dugovi i loše upravljanje prethodne administracije doveli su klub na rub propasti. U takvim okolnostima, registracija novog Messijevog ugovora, unatoč igračevoj spremnosti na značajno smanjenje plaće, postala je nemoguća misija.

Glavni kamen spoticanja bila su pravila financijskog fair playa španjolske La Lige, koja su striktno ograničavala klupsku potrošnju na plaće u odnosu na ukupne prihode. Barcelona je te limite drastično premašivala. Laporta je u više navrata objasnio kako je jedino rješenje koje se nudilo bilo prihvaćanje sporazuma s investicijskim fondom CVC, koji je La Liga dogovorila za sve klubove. Međutim, taj bi sporazum, prema Laportinim riječima, značio "hipotekiranje klupskih TV prava na pola stoljeća".

"Nisam bio spreman to učiniti ni za koga, pa čak ni za najboljeg igrača na svijetu. Interesi kluba, institucije koja ima više od 120 godina povijesti, moraju biti iznad svakog pojedinca", izjavio je Laporta, pojašnjavajući zašto je odbio dogovor koji bi dugoročno ugrozio financijsku neovisnost i budućnost Barcelone.

Klub ispred legende: Bolan, ali nužan rez

Odluka o rastanku bila je teška za obje strane. Messi, koji je cijelu svoju profesionalnu karijeru proveo u Barceloni, sa suzama se oprostio od kluba, ističući kako je njegova želja bila ostanak. I klub je, bez sumnje, želio zadržati svog kapetana i najveći simbol. Ipak, surova financijska realnost nije ostavljala prostora za sentiment.

Laporta je morao donijeti pragmatičnu, poslovnu odluku koja je šokirala nogometni svijet, ali je, prema njegovom viđenju, spasila klub od daljnjeg propadanja. Postavio je jasan princip: nitko nije veći od kluba.

Taj potez, iako nepopularan u tom trenutku, bio je usmjeren na dugoročnu stabilizaciju i postavljanje zdravih temelja za buduće generacije, oslobađajući klub toksičnih ugovora i neodrživog modela poslovanja. Bio je to jasan signal da era u kojoj su igrači diktirali sudbinu kluba mora završiti.

Poboljšani odnosi i planovi za budućnost

Iako je rastanak bio buran i ostavio gorak okus, vrijeme je zaliječilo rane. Neki tvrde da se odnos između Laporte i Messija značajno popravio. Početna napetost i međusobno nerazumijevanje ustupili su mjesto poštovanju i pomirenju. Sam Laporta je nedavno potvrdio da je njihov odnos "sada vrlo dobar" te da su u tijeku razgovori o organizaciji veličanstvenog oproštaja i odavanja počasti Messiju na renoviranom stadionu Camp Nou.

"Barcelona će uvijek biti njegov dom. On je najveći igrač svih vremena i zaslužuje da ga naš klub tretira kao takvog. Radimo na tome da mu priredimo počast kakvu zaslužuje", poručio je Laporta, jasno dajući do znanja da, unatoč teškoj poslovnoj odluci, nasljeđe Lionela Messija u Barceloni ostaje neizbrisivo i vječno.

Na kraju, priča o Messijevom odlasku ostaje podsjetnik na surovu stranu profesionalnog sporta, gdje se ponekad i najbolnije odluke moraju donijeti za više dobro. Joan Laporta ostaje pri svome – spasio je klub, čak i po cijenu rastanka s bogom nogometa.

