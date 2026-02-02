Obavijesti

Predsjednik Fife: Izbacivanjem Rusije nismo ništa postigli, to je stvorilo frustracije i mržnju...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

FIFA je zabranila Rusiji sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima nakon invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Rusija je zbog toga izbačena sa Svjetskog prvenstva u Kataru i nije bila dio kvalifikacija za izdanje 2026.

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino najavio je da bi se ruski nogometni klubovi i reprezentacija Rusije uskoro mogli vratiti na najveću scenu. Infantino je u razgovoru za Sky Sports podržao ponovno uključivanje Rusije u sastav i pozvao na prekid četverogodišnjeg isključenja zemlje s međunarodnih natjecanja.

NIJE GA ZABORAVIO Prvi čovjek Fife čestitao Perišiću rođendan: 'On se ne skriva...'
Prvi čovjek Fife čestitao Perišiću rođendan: 'On se ne skriva...'

Infantino je rekao kako je zabrana bila uzaludna, a njegova prva želja je vratiti mlade ruske reprezentacije.

- Moramo razmotriti vraćanje Rusije, definitivno, jer ova zabrana nije ništa postigla. Samo je stvorila više frustracije i mržnje - rekao je Infantino.

- Pomoglo bi da djevojčice i dječaci iz Rusije mogu igrati nogometne utakmice u drugim dijelovima Europe - dodao je.

Infantino je istaknuo kako se bezrezervno protivi zabranama i da bi FIFA trebala "u svoje statute ugraditi da zapravo nikada ne bismo smjeli zabraniti nijednoj zemlji igranje nogometa zbog postupaka njihovih političkih vođa".

