NIJE GA ZABORAVIO

Prvi čovjek Fife čestitao Perišiću rođendan: 'On se ne skriva...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Tom Weller/DPA

Putem opcije Instagram Story  Infantino je objavio zajedničku fotografiju s Perišićem, snimljenu u Katru prilikom dodjele brončane medalje, uz jednostavnu, ali značajnu poruku.

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić danas slavi svoj 37. rođendan, a među brojnim čestitkama koje pristižu sa svih strana svijeta istaknula se ona prvog čovjeka svjetskog nogometa, predsjednika Fife Giannija Infantina.

FILE PHOTO: World Cup Playoff Tournament and European Playoff draws
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Gianni Infantino iskoristio je svoj službeni Instagram profil kako bi se javno obratio jednom od najvažnijih hrvatskih igrača u povijesti. Putem opcije Instagram Story objavio je zajedničku fotografiju s Perišićem, snimljenu u Katru prilikom dodjele brončane medalje, uz jednostavnu, ali značajnu poruku.

"Igrač koji se nikada ne skriva na velikoj sceni i uvijek daje sve za momčad. Sretan rođendan Ivane Perišiću i želim ti sve najbolje u budućnost i puno uspjeha", napisao je Infantino.

Foto: Instagram

Nije to prvi put da Infantino na ovakav način iskazuje poštovanje prema velikanima nogometne igre, čime nastoji održati osobni kontakt i pokazati da cijeni njihove doprinose sportu, no gesta upućena hrvatskom krilnom napadaču ima posebnu težinu.

Status ikone svjetskih prvenstava

Perišić je odavno zaslužio poseban status u Fifinim knjigama. Jedan je od rijetkih nogometaša u povijesti koji je zabijao golove na tri uzastopna Svjetska prvenstva, u Brazilu 2014., Rusiji 2018. te Katru 2022. godine. Njegovi golovi uveli su ga u legendu, a posebno se pamti onaj za izjednačenje u polufinalu protiv Engleske, kao i pogodak u velikom finalu protiv Francuske 2018. godine. S osvojenim srebrom i broncom, Perišić je postao simbol hrvatske nogometne renesanse i igrač za najveće utakmice, što Infantino očito iznimno cijeni.

Danas član nizozemskog velikana PSV Eindhovena, Perišić je i dalje ključni član "vatrenih" u godini Svjetskog prvenstva koje se igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi. 

