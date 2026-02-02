Prvi čovjek Fife čestitao Perišiću rođendan: 'On se ne skriva...'

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić danas slavi svoj 37. rođendan, a među brojnim čestitkama koje pristižu sa svih strana svijeta istaknula se ona prvog čovjeka svjetskog nogometa, predsjednika Fife Giannija Infantina.

Gianni Infantino iskoristio je svoj službeni Instagram profil kako bi se javno obratio jednom od najvažnijih hrvatskih igrača u povijesti. Putem opcije Instagram Story objavio je zajedničku fotografiju s Perišićem, snimljenu u Katru prilikom dodjele brončane medalje, uz jednostavnu, ali značajnu poruku.

"Igrač koji se nikada ne skriva na velikoj sceni i uvijek daje sve za momčad. Sretan rođendan Ivane Perišiću i želim ti sve najbolje u budućnost i puno uspjeha", napisao je Infantino.

Foto: Instagram

Nije to prvi put da Infantino na ovakav način iskazuje poštovanje prema velikanima nogometne igre, čime nastoji održati osobni kontakt i pokazati da cijeni njihove doprinose sportu, no gesta upućena hrvatskom krilnom napadaču ima posebnu težinu.

Status ikone svjetskih prvenstava

Perišić je odavno zaslužio poseban status u Fifinim knjigama. Jedan je od rijetkih nogometaša u povijesti koji je zabijao golove na tri uzastopna Svjetska prvenstva, u Brazilu 2014., Rusiji 2018. te Katru 2022. godine. Njegovi golovi uveli su ga u legendu, a posebno se pamti onaj za izjednačenje u polufinalu protiv Engleske, kao i pogodak u velikom finalu protiv Francuske 2018. godine. S osvojenim srebrom i broncom, Perišić je postao simbol hrvatske nogometne renesanse i igrač za najveće utakmice, što Infantino očito iznimno cijeni.

Danas član nizozemskog velikana PSV Eindhovena, Perišić je i dalje ključni član "vatrenih" u godini Svjetskog prvenstva koje se igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi.