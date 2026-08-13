Predsjednik Fife primio je novi udarac: 'Ironično je i žalosno'

Jasno je da je Gianni Infantino prešao granicu i da je došlo do narušavanja povjerenja, rekla je bivša članica Vijeća Fife, Isha Johansen, koja je time postala i prva istaknuta osoba iz afričkog nogometa koja je javno izrazila nezadovoljstvo s predsjednikom svjetske krovne nogometne organizacije.

Johansen, koja je inače bivša predsjednica nogometnog saveza Sijera Leonea, smatra kako je Infantino prekoračio svaku razinu dozvoljenog i normalnog. Podsjetimo, predsjednik Fife nedavno je pokušao prodati Svjetsko prvenstvo privatnim investitorima, ali je odustao od te ideje nakon žestokog otpora u kojem je prednjačila Uefa.

Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Johansen je od 2013. do 2021. bila na čelu Nogometnog saveza Sijera Leonea, a u ožujku 2021. izabrana je u Fifino Vijeće. Poručuje kako je te godine trebala pobijediti i na izborima za čelnicu Saveza, ali se povukla iz utrke, i to nakon Infantinovog osobnog savjeta.

- Bila sam predsjednica pod pritiskom, borila sam se protiv korupcije i pokušavala uvesti etički kodeks i dobro upravljanje - rekla je.

- Gianni je otprilike u isto vrijeme, zajedno s Patriceom Motsepeom, posjetio Sijera Leone. Vidio je koliko je situacija ozbiljna te mi je rekao: 'Ostavi te ljude'. Razumjela sam što želi reći i odlučila sam odstupiti za dobrobit nogometa u svojoj zemlji. Povukla sam se za dobrobit nogometa, unatoč savjetima svojih pristaša i dionika. Zato bih ga sada pitala, ne bi li se i on (Infantino, op.a .) trebao povući za dobrobit nogometa?

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Infantinu se ozbiljno trese stolica i očekuje se kako će imati protukandidata na izboru za predsjednika 2027. godine.

- Ironično je, uznemirujuće i doista žalosno da se danas suočava s onim za što se i sam zauzimao te da pada zbog kršenja upravo tih načela integriteta i etike. Nemam ništa osobno protiv Giannija. Nije riječ o osobi, nego o potezu, djelu i etici koja stoji iza prijedloga. O načinu na koji je predstavljen i o tome koliko je bio neetičan - poručila je.