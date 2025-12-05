Obavijesti

OSVRNUO SE NA SEZONU

Predsjednik Hajduka: Nije nam cilj jurnjava na titulu. Ovo je sada fantastično rezultatski

Varaždin: SuperSport HNL, 6. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk, zagrijavanje | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Odnos s Dinamom je i lani bio dobar, korektan i to je i nastavljeno. Mislim da je i potrebno da dva najveća kluba imaju solidnu suradnju, a da su na terenu rivali, rekao je Ivan Bilić

U subotu od 15 sati na Maksimiru gledat ćemo drugi derbi ove sezone. Dinamo će ugostiti Hajduk u 16. kolu HNL-a, pobjedom ima veliku priliku približiti se jesenskoj tituli, a Splićani se žele vratiti na pobjednički kolosijek nakon dvije utakmice bez pobjede.

Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki 01:08
Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki | Video: 24sata/pixsell

Povodom najvećeg hrvatskog derbija, predsjednik Hajduka Ivan Bilić gostovao je na HRT-u u emisiji Kod nas doma, razgovarao je o brojnim temama, a za početak je prokomentirao dosadašnji tijek sezone njegova kluba. 

- S obzirom na to da je strategija bila, a to sportski direktor Goran Vučević rekao, stabilizacija i pokretanje određenih stvari, kao afirmacija mladih igrača. Nije nam bio postavljen jedan od ciljeva jurnjava na titulu. Ovo je sada fantastično rezultatski, jedan bod od Dinama, ulazimo u derbi u jako dobroj poziciji - rekao je Bilić.

Predsjednik Hajduka nedavno je ušao u skupštinu HNS-a, a osvrnuo se na odnos s vrhuškom hrvatskog nogometa.

- Surađujemo po svim pitanjima, najviše smo pitanja postavili, želimo promovirati transparentnost u Savezu, unaprjeđenja, korektan odnos.

Split: Goran Vučević predstavljen za novog sportskog direktora Hajduka
Split: Goran Vučević predstavljen za novog sportskog direktora Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon oluje koja je oštetila Poljud, Dinamo se javno oglasio i ponudio pomoć Hajduku.

- Odnos je i lani bio dobar, korektan i to je i nastavljeno. Mislim da je i potrebno da dva najveća kluba imaju solidnu suradnju, a da su na terenu rivali.

Osvrnuo se i na oštećeni Poljud. Postoje tri opcije, obnova stadiona, rušenje i izgradnja novog na istom mjestu i izgradnja novog stadiona na lokaciji Brodarice, a što se tiče kampa...

- Jedna od ideja je da bude u Stobreču, gdje su danas golferi, a da oni dobiju nešto zamjenski. Ideja je i Karepovac, gdje može biti zelena površina i idealno rješenje, i Grad ide u tom smjeru - rekao je Bilić.

