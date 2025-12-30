Predsjednik Hajduka o odnosu Livaje i Garcije: 'Neke stvari puštene u javnost su neistinite'

Posljednjih tjedana Poljudom su kružile razne priče o narušenim odnosima unutar svlačionice, a u fokusu se našao odnos trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje. Nakon što je Urugvajac u nekoliko navrata ostavio najboljeg igrača na klupi, pravdajući to njegovom fizičkom spremom nakon ozljede, nagađanja su postala sve glasnija.

Cijelu je situaciju sada za RTL prokomentirao i predsjednik kluba Ivan Bilić, pokušavši smiriti tenzije i razjasniti što se doista događa iza zatvorenih vrata.

​- Svaki igrač podnosi na svoj način neigranje. Ovdje je jako važno reći da je dosta toga u prostoru pušteno, a neke stvari od tih su neistine. Taj odnos svlačionice trebao bi ostati u svlačionici. Trener je jasno nakon posljednje utakmice rekao da daje podršku Marku, da mu vjeruje i da od njega očekuje velike stvari. Nama bi idealno pojačanje bilo Marko da bude kao iz prošlih sezona. Ja iskreno vjerujem i nadam se da će se Marko uključiti aktivno u ostatku sezone.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Neformalni razgovori urodili plodom

Predsjednik je otkrio kako su se nakon poraza od Rijeke održali sastanci unutar kluba kako bi se riješile nesuglasice. Čini se da su razgovori imali pozitivan ishod, a Bilić izražava optimizam oko budućnosti.

​- Bilo je nekoliko neformalnih razgovora nakon utakmice u Rijeci. Generalno su se svi stavili u funkciju kluba tako da ja vjerujem u jako pozitivan ishod - dodao je Bilić.

Podsjetimo, i sam Garcia je ranije pokušao stišati buru, govoreći kako je Livaja momčadi itekako potreban.

​- Marko je bio ozlijeđen pet tjedana. Vratio se, momčad je bila u dobrom ritmu, on nam je važan, ali mora doći u formu. Stvar je jednostavna, mi trebamo Marka - rekao je urugvajski stručnjak još u prosincu.