Čudesni Hrvat briljira, u klubu trljaju ruke: 'Bit će rekordni transfer, svi pričaju o njemu'

NK Celje trenutačno se nalazi na prvom mjestu na tablici s čak devet bodova prednosti ispred drugoplasiranog Maribora. U posljednjih pet utakmica, ostvarili su četiri pobjede i jedan poraz. U Konferencijskoj ligi imaju maksimalan učinak gdje su pobijedili AEK (3-1), Shamrock (2-0) i Legiju iz Varšave 2-1.

Jedan od glavnih aduta slovenskog kluba je hrvatski napadač Franko Kovačević (26) koji je u 23 nastupa postigao 25 golova. Iako je bio nepoznat javnosti, Kovačević je dobio pretpoziv izbornika Zlatka Dalića.

Predsjednik kluba Valerij Kolotilo želi da se Celje plasira u Ligu prvaka.

- Natjecanje u Europi, posebno u Ligi prvaka, san je svakog nogometaša i osobe koja radi u nogometu. To je i moj san. Donijeti himnu Lige prvaka u Celje. Zaista želim izgraditi nešto veće, klub koji će biti ponos Slovenije. Ljudi koji dolaze na utakmice na mene stavljaju odgovornost. Ali klub nije moj, to je Celje, to je slovenski. Želim da to bude nacionalni brend. Želim podijeliti svoja iskustva s brojnih putovanja diljem svijeta s mlađima i nečemu ih naučiti. U svakoj zemlji postoji zatvoreno društvo u koje je teško ući. Moraš poznavati ljude, ne možeš samo doći i reći ‘Ja sam kralj‘. Moraš učiti, uključujući jezik, mentalitet, poštovati tradiciju, zakon... Kad dodaš svoje znanje, to donosi rezultate - rekao je Rus za slovenski 24ur.com.

Pohvalio je Kovačević i otkrio da ne želi naprviti istu pogrešku kao kada su prodali Tamara Svetlinu u Poljsku za 800 tisuća eura.

- Kovačević je trenutačno najbolji europski napadač. Mnogi pričaju o njemu, ali još nisam dobio ponudu za njega. Bit ću zadovoljan rekordnom odštetom za Celje i Sloveniju. Dakle, više nego što je Olimpija dobila za Raula Florucza i Ezekiela Hentyja - bio je jasan Kolotilo.

- Naravno da želimo zaraditi. Ali s druge strane, imamo cilj zadržati dečka, pogotovo ako ponuda nije ozbiljna. Nisam zadovoljan Tamarinim ljetnim transferom. Ne zato što nismo dobili više novca, već zato što je on sam zaslužio više, budući da je izvrstan igrač. Naravno da mu želim sve najbolje, ali da je ostao s nama, mogao je zaraditi još više i biti još bolji - rekao je Kolotilo.