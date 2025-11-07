Predsjednik La Lige: Ono što se dogodilo u El Clasicu nije dobro

Iako je prošlo desetak dana od El Clasica u kojem je Real Madrid pobijedio Barcelonu (2-1), još se nije do kraja stišala bura oko sukoba na travnjaku i izvan njega. Oglasio se i predsjednik La Lige Javier Tebas.

- Ono što se dogodilo u El Clasicu nije dobro. Oni nisu dobar primjer! - rekao je, aludirajući na sukob Laminea Yamala i Danija Carvajala po završetku dvoboja. U priču se umiješao i, dakako, Vinicius Junior.

Podsjetimo, kapetan Reala je po završetku utakmice poručio mladoj zvijezdi Barcelone da previše priča van terena (Yamal nekoliko dana prije optužio Real da "krade i žali se"), na što je Yamal burno reagirao i pozvao igrače Reala da nastave sukob u tunelu stadiona.

Real Madrid je vodeća momčad španjolskog prvenstva s pet bodova više od drugoplasirane Barcelone.