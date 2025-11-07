Obavijesti

Predsjednik La Lige: Ono što se dogodilo u El Clasicu nije dobro

Piše Petar Božičević,
4
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Real Madrid je vodeća momčad španjolskog prvenstva s pet bodova više od drugoplasirane Barcelone, a nadolazećeg vikenda obje momčadi čekaju izazovna gostovanja; Real ide u goste Rayu, a Barcelona Celti

Iako je prošlo desetak dana od El Clasica u kojem je Real Madrid pobijedio Barcelonu (2-1), još se nije do kraja stišala bura oko sukoba na travnjaku i izvan njega. Oglasio se i predsjednik La Lige Javier Tebas

- Ono što se dogodilo u El Clasicu nije dobro. Oni nisu dobar primjer! - rekao je, aludirajući na sukob Laminea Yamala i Danija Carvajala po završetku dvoboja. U priču se umiješao i, dakako, Vinicius Junior. 

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Podsjetimo, kapetan Reala je po završetku utakmice poručio mladoj zvijezdi Barcelone da previše priča van terena (Yamal nekoliko dana prije optužio Real da "krade i žali se"), na što je Yamal burno reagirao i pozvao igrače Reala da nastave sukob u tunelu stadiona. 

Real Madrid je vodeća momčad španjolskog prvenstva s pet bodova više od drugoplasirane Barcelone.

