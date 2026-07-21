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Predsjednik La Lige opleo po Fifi i Infantinu: 'Sve radi o svome interesu, nogomet trpi štetu...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Predsjednik La Lige opleo po Fifi i Infantinu: 'Sve radi o svome interesu, nogomet trpi štetu...'
Foto: MARK J REBILAS/REUTERS
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Postoje aktivni sudionici koji podupiru ovakve odluke i pasivni koji šute. Kritiziraju sustav u privatnim razgovorima, ali ne čine ništa da ga promijene, rekao je Javier Tebas

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Predsjednik španjolske nogometne La Lige Javier Tebas oštro je kritizirao Fifu zbog načina organizacije Svjetskog prvenstva, optuživši njene čelne ljude da odluke donose u vlastitom interesu, a ne u interesu nogometa.

Po povratku iz New Yorka, gdje je pratio završnicu Svjetskog prvenstva na kojem je Španjolska osvojila naslov, Tebas je u razgovoru za talijansku "La Gazzettu dello Sport" ustvrdio da su brojne odluke Fife tijekom turnira bile motivirane komercijalnim razlozima.

Spanish Super Cup - Final - The Royal Spanish Football Federation Press Conference
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

- Fifa organizira stvari kako njoj odgovara, zbog vlastitih interesa, a ne zbog nogometa. Pauze za hidraciju bile su farsa. U La Ligi ih imamo samo kada su temperature doista visoke. Na stadionima u Dallasu, Los Angelesu i Atlanti radili su klima-uređaji i morao sam odjenuti vestu. To je bila reklamna pauza - rekao je Tebas.

Posebno je kritizirao slučaj američkog reprezentativca Folarina Baloguna, ocijenivši ga "iznimno ozbiljnim".

- Imali su sreće što je Belgija izbacila SAD, jer bi u suprotnom nastao skandal koji je Giannija Infantina mogao stajati dužnosti. Ovako je cijeli slučaj gurnut pod tepih, a to je samo vrh sante leda - izjavio je predsjednik La Lige.

Tebas smatra da Fifa zanemaruje interese nacionalnih prvenstava te je ponovno upozorio na preopterećenost nogometnog kalendara.

- Godinama upozoravamo na problem kalendara, a sada žele organizirati Svjetsko prvenstvo sa 64 reprezentacije. To nema nikakvog smisla. Nogometna industrija nije samo Svjetsko prvenstvo. Nacionalna natjecanja održavaju ovaj sport na životu, a Fifa ih ugrožava zbog natjecanja koje traje četrdesetak dana i u kojem sudjeluje tek manji broj igrača - rekao je.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Predsjednik La Lige ustvrdio je i da unutar međunarodnog nogometa postoji sustav koji omogućuje takav način upravljanja.

- Postoje aktivni sudionici koji podupiru ovakve odluke i pasivni koji šute. Kritiziraju sustav u privatnim razgovorima, ali ne čine ništa da ga promijene - kazao je.

Na kraju je Tebas izravno pozvao predsjednika Fife Giannija Infantina da napusti dužnost.

- Infantino bi trebao otići, došlo je njegovo vrijeme. No, ima potporu sustava i nacionalnih saveza. Nitko se ne želi kandidirati protiv njega jer zna da će izgubiti. Mnogi se ne slažu s onim što radi, ali šute. Ne znam što je gore – šutnja ili suučesništvo, jer svi vide kakvu štetu trpi nogomet - poručio je Tebas.

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