Predsjednik Marseillea: Ono što je Tudor proživljavao ovdje... Ne bih poželio to ni neprijatelju

Igor Tudor preporodio je Marseille prošle sezone. Kada je došao, navijači su mu zviždali, igrači se bunili protiv njegovih spartanskih metoda i teških treninga. No, kada su se rezultati pojavili kao plod njegove čvrste ruke, Splićanin je postao obožavana figura na Velodromeu.

Pokretanje videa ... Video: Olympique de Marseille

Rušio je i rekorde, Marseille je bio u nevjerojatnom nizu od osam pobjeda u svim natjecanjima, samo je jedna pobjeda falila da sruši rekord star 91 godinu. Sve je mirisalo na sezonu za pamćenje. Utrka za naslov prvaka, četvrtfinale kupa protiv drugoligaša Annecyja, a onda se, nažalost, pojavio ukleti ožujak. Marseille je prvo izgubio od PSG-a i izgubio korak u borbi za naslov pa potom senzacionalno ispao iz Kupa.

Foto: ERIC GAILLARD

Hrvatski trener je na kraju sezone napustio francuskog velikana. Opravdao je to osobnim razlozima, ali čini se da je pritisak na njega bio ogroman. Otkrio je to predsjednik Marseillea Pablo Longoria.

- Ono što je Igor proživljavao ne bih poželio ni najgorem neprijatelju. On se našao u klubu u kojem su svi bili protiv njega, iznutra i izvan njega. Mnogi ljudi su se organizirali kako bi dizali tenzije protiv njega. Ljudi su zazivali povratak Jorgea Sampaolija, tražili da se više prava da igračima. Bilo je poziva grupama navijača da smijene trenera. Kada sam se vratio u Marseille, atmosfera je bila kao da je ostalo još jedno kolo do kraja prvenstva, kada doslovno igrate za svoj život, a bila je predsezona. To nije normalno - rekao je Longoria.

Foto: ERIC GAILLARD

Bušile su ga struje u klubu, od članova izvršnog odbora do igrača koji su se žalili na teške treninge. Zviždali su mu i navijači, iako su rezultati bili sjajni. Uspješno se nosio sa svim pritiscima, ali na kraju sezone sve je to bilo previše za njega. Koliko god bio temperamentan i vrela krv kolala njegovim venama, bilo je teško ostati na nogama usred toliko 'miniranja'.

Posljedice njegova odlaska vide se već na početku sezone. Novi trener Marcelino nije dobro ušao u sezonu pa su mu navijači prijetili smrću i prisili predsjednika da ga smijeni. Na kraju svega, koliko god to bilo teško za njega, Tudor je napravio i najbolji potez odlaskom iz Marseillea.