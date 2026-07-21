Predsjednik Porta: 'Varela je u Dinamu bio žrtva lažnih snova i prijetnji. Pokajao se i vratio...'

Portov predsjednik Andre Villas-Boas rekao je da je 17-godišnji nogometaš Cardoso Varela bio žrtva lažnog obećanja putem kojeg su ga agenti bili odveli u zagrebački Dinamo, ali da se "veliki talent" pokajao i vratio u matični klub.

"Ovo je transfer koji nosi mnogo priča. Priča o neprimjerenom pritisku na jednog dječaka i njegovu obitelj, o lažnim obećanjima i snovima. Priča koja je počela nasilno i tužno sada završava sretno, povratkom kući", izjavio je Villas-Boas u intervjuu objavljenom u ponedjeljak na internetskoj stranici Porta.

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"Cardoso Varela je dijete ove kuće koje smo uvijek željeli vidjeti kako uspijeva u Portu. Pokazao je kajanje, ono potrebno kajanje i priznanje pogreške, za koju nije jedini odgovoran", dodao je.

Talentirani maloljetni ofenzivni igrač je prije dvije godine napustio Porto pa neočekivano osvanuo u hrvatskom niželigašu Dinamu iz Odranskog Obreža, otkuda je odveden u zagrebački Dinamo. Nakon 25 nastupa za hrvatskog prvaka u ponedjeljak je vraćen u Porto.

"Pokazao je potpunu želju za povratkom u Porto i uložio velike napore kao igrač i kao čovjek. On i njegova obitelj bili su žrtve prijetnji i lažnih snova, a sada se ponovno susreće s kućom koja zna što on znači. Zna što može dati i u što se može pretvoriti. Želimo vjerovati da će njegov prvi pogodak za prvu momčad biti posvećen instituciji FC Porto", izjavio je predsjednik portugalskog prvaka.

Porto je doveo Varelu bez plaćanja odštete Dinamu. Zagrebački klub je dobio pravo na 50 posto iznosa od eventualnog budućeg transfera igrača. Porto ima mogućnost smanjiti taj udio na 25 posto aktiviranjem opcije kupnje u vrijednosti od 2 milijuna eura.

"Ovo je priča koja se završava na pravi način, kao dobar primjer kajanja. Klub ponovno otvara vrata jednome od svoje djece i to je primjer za nacionalni i međunarodni nogomet, zbog buke koju je FC Porto podigao nakon poteza nekih agenata koji nikada ne bi smjeli utjecati na obitelji i navoditi ih da vjeruju u lažne snove", poručio je Villas-Boas.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Varela, čiju vrijednost Transfermarkt procjenjuje na milijun eura, potpisao je ugovor na tri godine. Porto se ovaj put osigurao da ne ode tako što je u ugovor ugradio odštetnu klauzulu, odnosno igrač je slobodan otići ako netko uplati 50 milijuna eura. Mladić rođen u Luandi, glavnom gradu Angole, bio se pridružio omladinskoj školi Porta sa samo 14 godina te se vrlo brzo nametnuo u momčadi do 15 godina. Sada je poslan u B momčad kroz koju će se morati nametnuti za ulazak u prvu ekipu.

"Morat će napraviti korak unatrag jer je u ovom trenutku igrač druge momčadi, ali s potencijalom koji posjeduje vjerujemo da će vrlo brzo doći do prve momčadi", rekao je Villas-Boas.

Varela je 2024., neposredno prije dolaska u Hrvatsku, bio najbolji asistent na Europskom prvenstvu za igrače do 17 godina. U ponedjeljak je rekao da mu se nakon toga "dogodilo nešto što se nije smjelo dogoditi."

"Ali sada sam potpuno usredotočen na rad u Portu", izjavio je i dodao da se vraća "zreliji kao osoba".

"To se osjeti u njegovoj radosti i vidi u njegovim sjajnim očima", naglasio je Villas-Boas.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

"Nestale su sve dvojbe i nesigurnosti iz našeg posljednjeg susreta prije gotovo dvije godine. Tada je bio dječak bez jasnog puta, s mnogo pitanja u glavi o smjeru kojim treba krenuti i informacijama koje je dobivao o mogućnosti dolaska u europski nogomet preko drugih klubova", dodao je.

Čelnik Porta je rekao da postoji ogromna želja da Varela zauzme mjesto koje mu je još 2024. bilo namijenjeno – da započne rad s prvom momčadi i izbori svoje mjesto u Portu.

"Sada je pronašao sreću. Ponovno je pronašao svoj dom i bivše suigrače. Neki od njih, poput Rodriga More, već su u prvoj momčadi, s uspjehom za koji vjerujemo da će ga nastaviti ostvarivati."

Naglasio je da je Varela veliki talent.

"U to vjerujemo, ali sada sve ovisi o njemu. Mi smo otvorili vrata, no njegov talent sada mora uvijek biti na raspolaganju klubu. Mora doprinositi Portu i njegovim ciljevima", zaključio je predsjednik.