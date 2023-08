Predsjednik Rijeke: Mislim da mi Mamić ovo ne bi napravio

Tektonske promjene u hrvatskom nogometu uzrokovao je odlazak Sergeja Jakirovića u Dinamo. Hrvatski prvak je u ponedjeljak ujutro dogovorio sve s trenerom Rijeke i to bez da je komunicirao s Damirom Miškovićem. On je za odlazak svog trenera doznao na društvenim mrežama.

Naprasni odlazak Jakirovića i to samo tri dana uoči najvažnije utakmice sezone protiv Lillea, razljutio je navijače, a razbjesnio predsjednika. Dinamo i Rijeka godinama surađuju u vidu transfera i posudbi igrača, no nitko nikada nije ovako preoteo trenera.

'Razočarao me Dinamo'

- Javila mi je žena da piše na Facebooku ili nekim stranicama. Rekao sam: "Daj, pusti". Mislio sam da je fejk stranica i da se netko zeza. Tako je-kako je. Sve nas je šokiralo. Putujemo sutra ili preksutra u Lille. Kao da ti netko pred ulazom u avion kaže da neće ići. Nije sportski korektno, a ni ljudski. Život ide dalje, Rijeka neće propasti zato što netko ne želi ostati. Dinamo nas je iznenadio - rekao je Mišković za RTL pa nastavio:

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Nitko nas nije kontaktirao, već smo vidjeli na njihovim stranicama da je Jakirović postao trener. Šokantno, nisam očekivao od Dinama da se kao tako velik klub tako ponaša. Da, surađujemo godinama. Ljudi idu s ove na veću plaću, ne možeš nikoga zaustaviti.

Jakirović je ujutro gostovao na Radio Rijeci, a samo nekoliko sati kasnije Dinamo ga je potvrdio. Što se dogodilo?

. Ne znam, morat ćete njega pitati. Ništa nije slučajnost. Dogovori se ne odvijaju u dva-tri sata, sigurno je bilo neugodno iskustvo. Razočaralo me što nam Dinamo nije javio. Mi po ugovoru ne možemo zaustaviti trenera ako postoji određena odšteta. Nebitno je koja je odšteta, to je poslovna tajna. Mi za jedan dan putujemo, nemamo cijeli stručni stožer... Ali proživjeli smo i gore stvari u životu, pa ćemo i ovo. No svakako je nekorektno, nisam to očekivao.

Foto: HNK Rijeka/Vigo Mavrović

Za Jakirovićem je otišao i gotovo cijeli stožer, osim Radomira Đalovića, koji nije htio zabiti nož u leđa svom klubu.

- Đalović nije htio ići. Evo, naježio sam se. Rekao je da mu je klub previše dao kad ga nitko nije zvao u trenerskim i igračkim danima. Ostali su otišli, što je normalno, oni su dio njegovog stručnog stožera.

Dario Šimić bio je taj koji je pregovarao s Jakirovićem, no nije o tome obavijestio Miškovića. Bi li mu bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić nešto ovako napravio?

- Mislim da ne bi. Radili smo transfere na obje strane i uvijek se razgovaralo i zadovoljilo obje strane. Ovo mi je šokantno.

Na pitanje je li moguće da vrati Igora Bišćana na klupu, rekao je:

- Bišćan je sjajan trener i čovjek, ali vjerujem da će mu sad ipak trebati malo odmora od svega - rekao je za Novu TV.