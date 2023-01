Predsjednik saveza govorio o Zidaneu, Mbappe poludio: Pa tako se ne priča o legendama!

Francuska je na Svjetskom prvenstvu igrala bez nekoliko bitnih igrača, no svejedno je opet ušla u finale i na penale ostala bez obrane naslova. To samo pokazuje koliku koncentracije talenta ima ova nacija, no ništa nije idealno. Problem su svađe i razmirice u reprezentaciji između različitih klanova.

Karim Benzema je zbog sukoba s izbornikom Didierom Deschampsom propustio SP, a ne zbog ozljede, kako se prvotno tvrdilo. Raskol je u svlačionici, svaku vodi neku svoju bitku, a Kylian Mbappé već neko vrijeme je u sukobu s predsjednikom Saveza Noelom le Graetom. Ovaj put ga je razljutio zbog izjava na račun Zinedinea Zidanea.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Legendarni Zizou bio je jedan od glavnih kandidata za klupu francuske reprezentacije, no Deschamps bi na kraju mogao ostati. Le Graet je na te glasine odgovorio odrješito i pomalo bezobrazno.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

- Zidane sada možda ode u Brazil? Ne zanima me. Neka radi što želi. Nikad nisam ni razgovarao s njim niti smo mi ikad razmišljali o prekidu suradnje s Deschampsom - kazao je predsjednik francuskog nogometnog saveza.

Da ga je Zidane kojim slučajem nazvao i izrazio želju da preuzme Tricolore, ne bi mu se ni javio.

- Znam da Zidane ima puno obožavatelja, ali za što točno bismo mi trebali kriviti Deschampsa? Je li me Zidane pokušao nazvati? Ne. A i da jest, ne bih mu se javio. Da mu kažem da traži drugi klub? Da sam se dogovorio s Didierom i da za njega nema posla? - rekao je Le Graet i poprilično uzburkao francusku javnost.

Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Odmah se javila najveća francuska zvijezda Kylian Mbappé.

- Zidane je Francuska. Pa mi tako ne omalovažavamo naše legende! - napisao je igrač PSG-a na društvenim mrežama.

Zidane je praktički bez ikakvog iskustva preuzeo Real Madrid od Carla Ancelottija i ispisao povijest osvojivši tri Lige prvaka zaredom. Postao je jedan od najboljih trenera današnjice praktički preko noći, no ništa drugo se nije niti moglo očekivati od takvog genijalnog uma koji je svojevremeno bio jedan od najboljih igrača.

Foto: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

Velika želja mu je voditi reprezentaciju svoje zemlje, no obzirom na izjave predsjednika Saveza, teško je vjerovati da će se to dogoditi u bližoj budućnosti. Pogotovo dok je Le Graet na vlasti.

Najčitaniji članci