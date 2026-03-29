Predsjednik saveza o navodnoj 'kuhinji': Mladost je preozbiljan klub da bi si uništavala ugled

U 17. kolu Superlige odbojkašica Mladost je 14. ožujka izgubila u Splitu kod ekipe Brda 0-3. Rezultat na prvu svakako neočekivan, pa i senzacionalan jer razlika u kvaliteti, objektivno, zaista je velika. Međutim, trener mladostašica Riccardo Boieri šansu je dao igračicama koje su inače na klupi, takoreći s drugom postavom, dok je one udarne snage ostavio na klupi, pa konačan ishod dobiva malo drugačiju perspektivu. Također, Mladost je već osigurala prvo mjesto, iščekivala je i finale Kupa, pa taj Boierijev potez, smatraju u Mladosti, nije bio toliko nelogičan. Naravno, drugi je "par cipela" hoće li netko do kraja ići sportski ili ne.

No, sve dobiva novu perspektivu s obzirom na to da je taj neočekivani ishod utjecao na konkurente, točnije karlovački Kelteks, koji se borio s Brdima za šesto mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje. Upravo je ta pobjeda nad Mladosti Brda pogurala u play-off, a izvisili su Karlovac i Osijek. U Karlovcu sumnjaju da neregularnost, trener Goran Zec sve je nazvao "izrežiranim", a glavni sponzor kluba Davor Petračić je Hrvatskom odbojkaškom savezu podnio zahtjev za pokretanjem stegovnoga postupka. Isti su dokument dobili HOO, Ministarstvo turizma i sporta te sportska inspekcija. U kolopletu priče spominje se i navodna sumnjiva uplata na kladioničarskom tržištu.

- Pokrenuli smo stegovni postupak kako bismo utvrdili činjenice nakon primitka prijave. Mladost je preozbiljan klub da bi si na taj način uništavala ugled. Papirić s navodnom okladom koji se spominje mi nismo dobili s prijavom. Žao mi je da se sve ovo provlači s tvrdnjom da je bilo nečije namjere, zasad je sve na "rekla-kazala". Nedajbože da je istina, onda bih bio zgrožen, ali, kažem, ne vjerujem da je Mladost ulazila u bilo kakve sumnjive kombinacije i "kuhinju" - uime HOS-a rekao je predsjednik Frane Žanić.

- Ovo je velika optužba i nije mi drago. Postoji stegovni sudac i inspekcija koja će istražiti ima li ičega nečasnoga. Ne želim da se za ovo tereti Savez. Mogu razumjeti frustriranost Karlovca, ali ni Brda nisu za podcjenjivanje. Ne zauzimam ničiju stranu, da i to bude jasno.