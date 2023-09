Predsjednik Uefe: Ne bi bilo ispravno kazniti Dinamo zbog idiota. U Atenu su išli kriminalci

Bi li bilo ispravno kazniti Dinamo i 99,9 posto nevinih navijača zbog nekoliko idiota koji su napravili to što su napravili u Ateni? Pitao je to predsjednik Uefe, Slovenac Aleksander Čeferin (55).

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetimo, u navijačkim neredima uoči utakmice između AEK-a i Dinama u Ateni život je izgubio navijač grčkog prvaka. Grčka javnost oštro je reagirala nakon incidenta u kojem je izgubljen jedan život, a AEK je tražio da Dinamo bude izbačen iz europskih natjecanja.

Ipak, Čeferin je u razgovoru za slovenski N1 rekao kako ne bi bilo pravedno izbaciti zagrebački klub iz europskih natjecanja. Ipak, navijači Dinama ne smiju na gostovanja do kraja natjecateljske sezone zbog nereda koji su se dogodili u Ateni.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

- Naša Komisija za sigurnost odlučila je takvu kaznu i ja se slažem s tim. Dinamo Zagreb kao klub uopće nije bio uključen u stegovni postupak. Odluku smo donijeli na temelju nalaza sigurnosnih službi. U konkretnom slučaju tragičnog događaja, Dinamo kao klub nije ni znao da je ova skupina navijača otputovala u Atenu. To su kriminalci koji su se organizirali, otišli u Atenu dva dana prije utakmice i napravili to što su napravili. Bi li doista bilo ispravno kazniti klub i 99,9 posto nevinih navijača zbog nekoliko idiota koji su sada u zatvoru? Kako je klub mogao znati da su neki huligani i kriminalci u 2 sata ujutro sjeli u unajmljeni kombi i krenuli prema Grčkoj? Kao kad bi grupa Slovenaca napravila nešto slično i onda tražila ostavku premijera i predsjednika države - rekao je Čeferin u Sloveniji na okupljanju nogometnih legendi u humanitarnoj utakmici za pomoć poplavljenim područjima.

'Moramo ujediniti pravila za Europu'

Otkrio je kako premijer Andrej Plenković vrlo odlučno želi zaustaviti problem huligana i navijačkih skupina.

- Sada smo konačno, zbog par tragičnih događaja koji su se dogodili, počeli o tome aktivno razgovarati s europskim zemljama. U tome nam je hitno potrebna pomoć države. O tome sam razgovarao s hrvatskim ministrom i premijerom. Vrlo su odlučni i odlučni da to zaustave. U slučaju bilo kakvih rasističkih, ustaških ili sličnih simbola i povika, takvi će biti udaljeni sa stadiona i zabranjen im je pristup nogometnim utakmicama. Tako bi, po meni, trebalo biti svugdje. Moramo ujediniti pravila za cijelu Europu. U Uefi vidimo i znamo puno, ali malo više možemo i sami. Kažnjavamo samo klub ili reprezentaciju. Ali to nije dovoljno jer to su idioti kojima je svejedno ako im reprezentacija izgubi. Na utakmice idu samo da demonstriraju svoju idiotsku ideologiju. Naravno, neće ih biti na Svjetskom prvenstvu u boćanju jer ih neće vidjeti više od 100 ljudi. Svi prate nogomet - dodao je Čeferin.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prvi čovjek krovne europske nogometne organizacije tvrdi kako hrvatska policija nije krivo postupila nakon događaja u Grčkoj.

- Nakon događaja u Grčkoj hrvatska policija postupila je vrlo profesionalno, kao i crnogorska i albanska. Stalno su pratili što se događa i obavještavali grčke kolege. Strašno je da se nešto strašno mora dogoditi da se svi zajedno probudimo. Ali mislim da je ključno to što imamo pomoć države u poduzimanju mjera. Ako nam države ne pomognu, nema nam druge nego kazniti reprezentacije.

Navijačke skupine, tvrdi Čeferin, imaju i političku moć. To se vidjelo i u nekim pozitivnim primjerima.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Budući da ih ima toliko, imaju i političku moć. Mogu utjecati na ishod izbora, mogu sudjelovati i u prosvjedima. Kao što je rečeno, kada se poduzimaju akcije povezujemo se sa državama. Ako jedna od država ne bude mogla adekvatno reagirati, ako zaštita navijačkih skupina bude prejaka, bit ćemo prisiljeni isprazniti stadion. A to se uskoro može dogoditi nekim klubovima i reprezentacijama. I u ovom slučaju, preostalih 99 posto navijača morat će razmisliti smatraju li prihvatljivim da su u konačnici uskraćeni za gledanje utakmice. Računam da će pritisak javnog mnijenja na politiku biti dovoljno velik da će se zbog toga nešto promijeniti. Većina ljudi nisu rasisti, nacisti i huligani. Ovi su samo najglasniji. U društvu su negativci uvijek najglasniji”, napomenuo je..