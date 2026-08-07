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Predsjednik Žalgirisa: Hajduk je zvijer! Kvaliteta je prevladala

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Predsjednik Žalgirisa: Hajduk je zvijer! Kvaliteta je prevladala
Foto: Instagram
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Hajduk je u Vilniusu razbio Žalgiris 5-2 i zakoračio prema play-offu Konferencijske lige! Šego je briljirao s dva gola, a protivnički predsjednik kluba Andrius Tapinas je izjavio da su Splićani timska zvijer

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Hajduk je napravio veliki korak prema plasmanu u play-off Konferencijske lige uvjerljivom pobjedom 5-2 protiv Žalgirisa u Vilniusu. Dvostruki strijelac bio je Michele Šego, a među strijelce su se još upisali Adrion Pajaziti, Dalisson i Rokas Pukštas. Za litavskog prvaka mrežu su zatresli Nikola Petković i bivši igrač Hajduka Marko Capan.

Nakon susreta svoje je viđenje utakmice iznio predsjednik Žalgirisa Andrius Tapinas, koji je priznao da je njegova momčad naletjela na kvalitetnijeg protivnika.

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Foto: HNK Hajduk

- Naučili smo lekciju od momčadi europske razine. Njihovi igrači su individualno jači od naših i ne praštaju ni najmanje pogreške. Kvaliteta je prevladala. Hajduk je zvijer na nekom drugom nivou. Ali nismo se zatvorili i to je dobro. Kombinirali smo i napadali, pucali po golu deset puta i dvaput digli navijače na noge.

Bez obzira na poraz nije posramljen i uzdignute glave će u Split na uzvrat.

- Malo sam tužan, ali nisam posramljen. Kao što sam rekao, naša momčad je u izgradnji i trener ima puno posla pred sobom. Idemo drugi tjedan u Split pokušati lijepo odigrati.

Uzvratni ogled na rasporedu je u četvrtak, 13. kolovoza, od 21 sat na Poljudu. Hajduk će u slučaju prolaska u završno pretkolo igrati protiv pobjednika dvomeča između Rakówa i Hammarbyja, čiji je prvi susret završio bez pogodaka. Splićani su u Litvi ujedno prekinuli gotovo šest godina dugu seriju bez gostujuće pobjede u europskim natjecanjima.

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