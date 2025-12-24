Predsjednika kluba Dominika Livakovića uhitili zbog kokaina!

Predsjednik Fenerbahčea Sadettin Saran uhićen je i ispitan u policijskoj postaji nakon što je bio pozitivan na testiranju za kokain.

"Na temelju dokaza koje nam je donijela istraga, u pritvor smo stavili Stevena Sadettina Sarana, kojeg sumnjičimo za dobavljanje i konzumiranje droge te nagovaranje drugih da ju koriste", stoji u policijskom izvješću istanbulske policije, a turski Cumhuriyet piše da se Saran vratio u Tursku nakon obavljanja poslova po inozemstvu.

Nakon što se vratio, saznao je da se protiv njega vodi istraga zbog sumnje na korištenje droge, a nakon što su mu uzeli uzorak kose, test je pokazao pozitivno na kokain. Saran tvrdi da je nevin i najavljuje sudsku bitku.

Podsjetimo, Dominik Livaković još je igrač Fenerbahčea, a trenutačno je na posudbi u Gironi. Ipak, od siječnja bi se trebao vratiti u Dinamo.