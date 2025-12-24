Obavijesti

Sport

Komentari 4
BIO JE POZITIVAN

Predsjednika kluba Dominika Livakovića uhitili zbog kokaina!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednika kluba Dominika Livakovića uhitili zbog kokaina!
Foto: Instagram

Podsjetimo, Dominik Livaković još je igrač Fenerbahčea, a trenutačno je na posudbi u Gironi. Ipak, od siječnja bi se trebao vratiti u Dinamo

Predsjednik Fenerbahčea Sadettin Saran uhićen je i ispitan u policijskoj postaji nakon što je bio pozitivan na testiranju za kokain. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Poljski mediji sramotno napali Livakovića: 'On je bandit i ku...n sin, kaznite ga na dulje vrijeme' 01:02
Poljski mediji sramotno napali Livakovića: 'On je bandit i ku...n sin, kaznite ga na dulje vrijeme' | Video: 24sata Video

"Na temelju dokaza koje nam je donijela istraga, u pritvor smo stavili Stevena Sadettina Sarana, kojeg sumnjičimo za dobavljanje i konzumiranje droge te nagovaranje drugih da ju koriste", stoji u policijskom izvješću istanbulske policije, a turski Cumhuriyet piše da se Saran vratio u Tursku nakon obavljanja poslova po inozemstvu. 

Nakon što se vratio, saznao je da se protiv njega vodi istraga zbog sumnje na korištenje droge, a nakon što su mu uzeli uzorak kose, test je pokazao pozitivno na kokain. Saran tvrdi da je nevin i najavljuje sudsku bitku. 

Podsjetimo, Dominik Livaković još je igrač Fenerbahčea, a trenutačno je na posudbi u Gironi. Ipak, od siječnja bi se trebao vratiti u Dinamo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'
NIJE BILO POPUSTA

'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'

Cordoba je zakasnio na sastanak. Bio je na ploči da će igrati i prekrižio sam ga. Igrao je netko drugi. Ako ćeš mi kasniti na sastanak, kasnit ćeš na duel ili na centaršut. Jer nemaš fokus, objasnio je Bjelica
Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino
FOTO: TAJNA DUGOVJEČNOSTI

Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino

Modrić, Perišić i Ronaldo briljiraju u dobi u kojoj su drugi duboko u mirovini! Tajna? Nevjerojatna disciplina, posebni treninzi i dijete koje graniče sa znanošću. Ovi velikani prkose zakonima prirode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025