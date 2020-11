- Znajte da su se vrtjele neke la\u017ene glasine, pa da budemo kristalno jasni,\u00a0WBC \u0107e bodovati ovu borbu - rekao je pa nastavio:

- Do nokauta mo\u017ee do\u0107i i pobjednik je samo jedan.

- Svatko tko ka\u017ee da ne\u0107e biti bodovanja\u00a0ili pobjednika\u00a0ne razumije pravila. Jedina razlika u ovoj borbi su rukavice od 340 grama, umjesto regularnih 280, na osam rundi po dvije minute, a ne tri. To su jedine promjene.\u00a0

Podsjetimo, izvr\u0161ni direktor Kalifornijske sportske komisije Andy Foster nedavno je objavio pravila za borbu, koja su u najmanju ruku za\u010dudila boksa\u010dku javnost.\u00a0

- \u017delim da javnost zna \u0161to je ovo\u00a0jer ne \u017eelim da ljudi budu razo\u010darani.\u00a0Ne postoje slu\u017ebeni suci, pobjednik se ne\u0107e proglasiti. To je doga\u0111aj usmjeren na zabavu, nije stvar u konkurenciji. Oni mogu pokazati svoje boksa\u010dke vje\u0161tine, ali ne \u017eelim da daju sve od sebe kako bi jedan drugoga ozlijedili. Bit \u0107e to \u010dvrsti sparing, ali ne bi smjelo biti nokauta, nije to borba za naslov prvaka - dolazile su ranije izjave.

- Ispri\u010davamo se zbog zabune i radujemo se sjajnoj subotnjoj boksa\u010dkoj ve\u010deri.\u00a0Rezultati se ne\u0107e odraziti na njihov rekord u borbi - dodao je za kraj Kavanaugh i tako razveselio boksa\u010dke navija\u010de diljem svijeta koji \u0107e sad ponovno s nestrpljenjem i\u0161\u010dekivati povratni\u010dku borbu Mikea Tysona.\u00a0