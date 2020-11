-\u00a0Oni mogu pokazati svoje boksa\u010dke vje\u0161tine, ali ne \u017eelim da daju sve od sebe kako bi jedan drugoga ozlijedili. Bit \u0107e to \u010dvrsti sparing, ali ne bi smjelo biti nokauta, nije to borba za naslov prvaka - rekao je Andy Foster, izvr\u0161ni direktor Sportske komisije Kalifornije.

<p>U subotu, 28. studenog, napokon ćemo dočekati povratničku borbu dvije boksačke legende,<strong> Mikea Tysona</strong> (54) i <strong>Roya Jonesa Jr.</strong> (51), a sudeći prema videozapisima objavljenim na društvenim mrežama, i Tyson i Jones shvaćaju ovaj meč sasvim ozbiljno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson u odličnoj formi uoči ekshibicijske borbe</strong></p><p>Uoči borbe došlo je do određene zabune oko pravila koji su odobreni od strane Sportske komisije Kalifornije pa je izvršni direktor <strong>Andy Foster</strong> razgovarao s MMA Fightingom kako bi potvrdio detalje i raščistio nejasnoće oko nadolazeće borbe.</p><h2>Pravila za meč Tyson - Jones Jr.</h2><p>- Nazovimo to zabavom - rekao je Foster pa nastavio:</p><p>- Želim da javnost zna što je ovo jer ne želim da ljudi budu razočarani. Ne postoje službeni suci, pobjednik se neće proglasiti. To je događaj usmjeren na zabavu, nije stvar u konkurenciji.</p><p>Borba će trajati osam rundi po dvije minute (umjesto standardne tri), a ako jedan od boksača zadobi veću posjekotinu, meč se prekida. Borci će prije borbe morati proći antidopinško testiranje, a nakon će oba borca dobiti simbolični pojas prvaka u teškoj kategoriji.</p><p>- Oni mogu pokazati svoje boksačke vještine, ali ne želim da daju sve od sebe kako bi jedan drugoga ozlijedili. Bit će to čvrsti sparing, ali ne bi smjelo biti nokauta, nije to borba za naslov prvaka - rekao je Andy Foster, izvršni direktor Sportske komisije Kalifornije.</p><p>Iako se s ljudske strane čini normalna odluka da se zaštite boksački veterani, puno je ljudi razočarano ovim pravilima pogotovo kad znaju da PPV za borbu iznosi 50 dolara. </p><p>Takva pravila šef UFC-a, <strong>Dana White</strong>, naziva besmislenim.</p><p>- Ne smiju se nokautirati? Kako ćete to spriječiti? Kladim se da će se upravo to dogoditi. Može li se kladiti na to - u čudu je pitao White, a onda saznao da tog događaja nema ni u ponudi kladionica:</p><p>- Ne može se ni kladiti na ovu borbu? Nisam to znao. Ne znam što bih rekao na sve to.</p><p>Neovisno o tome kakav će meč biti, već se otprilike zna koliko novaca će biti izdvojeno za honorare legendama ovog sporta. Tysonu će navodno pripasti deset milijuna dolara za koje je Tyson već najavio kako će ih donirati u dobrotvorne svrhe. Novac bi trebao završiti u rukama najugroženijih skupina u Americi. </p><p>Roy Jones Jr. će zaraditi tri milijuna dolara koje će pohraniti na sigurno, unatoč tome što ga nije novac privukao u ovu borbu, već kako sam kaže "dugogodišnja želja da se nađe lice u lice s Tysonom u boksačkom ringu".</p><p> </p>