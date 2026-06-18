Prekidi su i dalje velika slabost! Ma nema još nikakve panike, ali brine previše nedostataka...
Luka Modrić je sto puta bio naš najjači adut, u srijedu je podbacio. A bez pravog kapetana teško je parirati ovakvim reprezentacijama. Hrvatska može i mora bolje, za to treba više smirenosti i koncentracije...
Hrvatska se već vratila u Alexandriju gdje će se Zlatko Dalić danas od 16 sati (po hrvatskom vremenu) još jednom obratiti javnosti. "Vatreni" su poraženi od Engleske 4-2 na otvaranju Mundijala, ali ništa još nije gotovo. Izabranici Zlatka Dalića do kraja grupne faze igraju još s Panamom i Ganom, četiri boda mirno će nas trasirati u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.