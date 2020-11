Slavonci se oprostili od Diega u novinama: Babo, hvala ti za sve

Diego Armando Maradona (60) zadužio je mnoge zaljubljenike u nogomet te su mu neki od njih zahvalili upaljenom svijećom ispred stadiona, došli ga pozdraviti u lijesu, a neki udaljeniji su to učinili i preko novina

<p>Babo, hvala ti za sve, kratka je i jasna poruka u tiskanom izdanju Glasa Slavonije namijenjena premiuloj nogometnoj legendi <strong>Diegu Armandu Maradoni </strong>(60). U potpisu stoji petnaest imena obožavatelja lika i djela 'malog zelenog' koji su mu odali počast onako kako su mogli. </p><p>Jer, njegovo se tijelo nalazi miljama daleko, ali to ne znači da Maradonino životno djelo nije ostalo u njihovim srcima. A nisu se samo u Hrvatskoj oprostili od ponajboljeg nogometaša svih vremena, u svom su stilu to napravili i Crnogorci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fanovi se opraštaju od Maradone</strong></p><p>- Posljednji pozdrav velikom Diegu Armandu Maradoni. Mnogo toga nas je spajalo. Tvoji Nikšičani i Podgoričani iz Cafe bara Ex Ponto: Danko, Vlado, Džoni, Krle, Kumara i Goša - stoji u objavi iz tamošnjih novina.</p><p>Podsjetimo, nakon vijesti o smrti velikog Diega tisuće su se ljudi okupile ispred stadion San Paolo u Napulju te zapalili stotine bengalki, ostavili dresove i pozdrave za legendu Napolija. Na inicijativu gradonačelnika Napulja stadion bi se trebao preimenovati u 'Diego Armando Maradona', a o njegovoj veličini dovoljno govori to da će ime svetca zamijeniti imenom Maradone.</p><p>Diego je prema pisanju argentinskih medija tražio da ga balzamiraju kad umre, ali obitelj ga je ipak pokopala na periferiji Buenos Airesa. Na svim utakmicama u europskim natjecanjima je minutom šutnje odana počast velikanu, a u Argentini je u tijeku trodnevna žalost.</p>