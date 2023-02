Hajduk pobijedio Rijeku, više od tisuću gledatelja uoči Cityja skandiralo: 'Hoćemo pobjedu'

"Ja te volim Hajduče" odjekivalo je pomoćnim terenom stadiona Poljud. Pred više od 1.000 gledatelja juniori Hajduka pobijedili su vršnjake iz Rijeke 3-1 te su preuzeli prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Golove za Hajduk zabili su Antunović, Vrcić i Skoko dok je za goste iz Rijeke zabio Burčul. Sjajna atmosfera i posjeta veća od mnogih prvoligaških utakmica bila je odličan dekor za ono što se događalo na terenu.

Foto: MIRO

Mladi igrači obje momčadi prikazali su vrlo dobru i sadržajnu utakmicu, igralo se otvoreno i agresivno, a uz aktere koji su igrali fer i korektno treba pohvaliti i sudca Matea Ercega koji je puštao oštru igru i sankcionirao samo preoštre prekršaje. U svjetlu svega što se događalo u uvodu u ovu utakmicu, a riječ je o potencijalnoj odgodi utakmice te tko je tražio a tko na što pristao, bilo je lijepo vidjeti da su se svi akteri trudili da utakmica protekne u najboljem redu. Unatoč važnosti utakmice, crvenom kartonu Jurić – Petrašilu i ozljedi Nazora kome su prvi u pomoć priskočili igrač i liječnik Rijeke, ona u nijednom trenutku nije izašla iz okvira fair playa, i mnogi bi iz ponašanja igrača, trenera i službenih osoba na terenu mogli puno toga naučiti.

Hajduk je zbog manjka igrača zaigrao s nešto mlađom postavom. Do prednosti su došli već u 25. minuti kada je Hrgović ubacio s lijeve strane a centarfor Antunović glavom prebacio golmana Rijeke Bliznaca. Nakon ozljede ramena koju je zadobio u padu, Nazora je zamijenio Vrcić i nakon svega par minuta zabio gol. I to kako, osvojio je loptu oko centra, krenuo u nezaustavljiv trk, prošao u solo prodoru dvojicu suparničkih igrača i zabio. U drugom poluvremenu Hajduk je nastavio dominaciju koju je okrunio u 57. minuti golom Skoke koji je centaršut Vrcića glavom izbliza pospremio u mrežu Bliznaca.

Foto: MIRO

Rijeka je došla do daha tek nakon što je Hajduk ostao s igračem manje, kapetan Jurić – Petrašilo u duelu je zakačio laktom Momčilovskog i dobio drugi žuti karton. Hajduk je u zadnjih pola sata igrao s igračem manje a Rijeka je smanjila na 3-1 u 70. minuti, kada se nakon kornera u petercu Hajduka najbolje snašao Burčul. No do kraja utakmice više nije bilo promjena, igrači Marijana Budimira kontrolirali su igru i stigli do zaslužene pobjede.

Nakon utakmice oduševljeni gledatelji pozdravili su mlade igrače Hajduka povicima "Ja te volim Hajduče" i "Hoćemo pobjedu" što je jasna poruka uoči utakmice koju juniori Hajduka igraju u utorak u okviru Lige prvaka mladih protiv Manchester Cityja, a na kojoj se očekuje veliki broj gledatelja, a naki najavljuju i obarenje rekorda Lige prvaka mladih i posjetu veću od 20.000 gledatelja.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

