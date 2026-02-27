Obavijesti

OVO BI BILA VELIKA PROMJENA

Premier liga pokreće revoluciju u nogometu? Evo o čemu se radi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: John Sibley/REUTERS

Ideja je da bi gledatelj mogao gledati utakmicu koju odabere i to za 10 funti mjesečno. Zanimljivo je da upravo Premier liga obara rekorde po pitanju potpisivanja ugovora o TV pravima, ali sada razmišlja o novom pomicanju granica

Premier liga je po pitanju marketinških aktivnosti, produkcije prijenosa pa i zarade od TV prava odmaglila konkurenciji u vidu ostalih europskih liga, a sada razmišlja o novom koraku. 

Naime, Premier liga razmišlja o pokretanju vlastitog streaming servisa poput Netflixa na kojem bi emitirala utakmice, prenosi The Guardian. 

Ideja je da bi gledatelj mogao gledati utakmicu koju odabere i to za 10 funti mjesečno. Zanimljivo je da upravo Premier liga obara rekorde po pitanju potpisivanja ugovora o TV pravima, ali sada razmišlja o novom pomicanju granica. 

