Ideja je da bi gledatelj mogao gledati utakmicu koju odabere i to za 10 funti mjesečno. Zanimljivo je da upravo Premier liga obara rekorde po pitanju potpisivanja ugovora o TV pravima, ali sada razmišlja o novom pomicanju granica
OVO BI BILA VELIKA PROMJENA
Premier liga pokreće revoluciju u nogometu? Evo o čemu se radi
Čitanje članka: < 1 min
Premier liga je po pitanju marketinških aktivnosti, produkcije prijenosa pa i zarade od TV prava odmaglila konkurenciji u vidu ostalih europskih liga, a sada razmišlja o novom koraku.
Naime, Premier liga razmišlja o pokretanju vlastitog streaming servisa poput Netflixa na kojem bi emitirala utakmice, prenosi The Guardian.
Ideja je da bi gledatelj mogao gledati utakmicu koju odabere i to za 10 funti mjesečno. Zanimljivo je da upravo Premier liga obara rekorde po pitanju potpisivanja ugovora o TV pravima, ali sada razmišlja o novom pomicanju granica.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku