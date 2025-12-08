Premierligaš ponudio 25 mil. eura za Baturinu, Fabregas i Como spustili su rampu!

Engleski prvoligaš Leeds United u očajničkoj je potrazi za pojačanjima kako bi osigurao ostanak u Premier ligi, a kao jedno od ključnih rješenja za svoje ofenzivne probleme vidjeli su hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu. Na adresu talijanskog Coma sletjela je izdašna ponuda, no naišli su na zid.

Leeds, pod vodstvom menadžera Daniela Farkea, proživljava teške trenutke u borbi za opstanak. Unatoč nedavnim pozitivnim rezultatima, poput pobjede protiv Chelseaja i remija 3-3 s Liverpoolom, svjesni su da im je za mirniju sezonu potreban dodatan dašak kreativnosti u veznom redu. Nakon što su im ljetos propali transferi Facunda Buonanottea i Harryja Wilsona, fokus su prebacili na 22-godišnjeg Baturinu, bivšeg dragulja Dinama.

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

Prema informacijama koje je objavio najpoznatiji svjetski transfer-guru, Fabrizio Romano, Leeds je posljednjih dana stupio u kontakt s Comom i Baturininim agentima. Ponuda je bila vrlo konkretna i izdašna – 25 milijuna eura.

Tim iznosom engleski klub bio je spreman u potpunosti pokriti odštetu koju je Como platio Dinamu za Baturinin transfer, čime bi talijanski prvoligaš odmah vratio uloženo. Radilo se o ponudi za trajni transfer, što pokazuje koliko su ozbiljno na Elland Roadu shvatili dovođenje hrvatskog veznjaka.

- Leeds je predložio otvaranje pregovora s Comom i igračevim agentima o mogućem transferu - otkrio je Romano na svom YouTube kanalu.

Rijeka: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Sjeverne Makedonije | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Međutim, odgovor koji je stigao iz Italije bio je kratak i jasan.

- Odgovor koji sam dobio i od Coma i od igrača bio je 'Ne, hvala'. Baturina želi ostati u Comu; vjeruje u projekt. Como je sretan s Baturinom, s načinom na koji trenira i potencijalom koji ima - dodao je Romano.

Bivši dinamovac, unatoč tome što nema zajamčeno mjesto u početnoj postavi, ne želi napustiti klub koji vodi legendarni Cesc Fàbregas. Jedan od razloga zašto Como ne želi ni razmišljati o prodaji jest i situacija s Argentincem Nicom Pazom. Mladi veznjak, koji je stigao iz Real Madrida, igra sjajno i ima 10 doprinosa golovima u 15 nastupa, no Real Madrid ima klauzulu po kojoj ga može vratiti na ljeto, što će navodno i učiniti. U Comu vide Baturinu kao idealnog nasljednika i igrača oko kojeg će graditi budućnost.