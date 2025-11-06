U šali sam rekao dečkima da im ništa neću obećavati, ali da će biti dobro ako im uspijemo isplatiti sve plaće koje smo dogovorili, kaže nam predsjednik Kurilovca
SENZACIJA IZ KURILOVCA PLUS+
Tvorci čuda u Kupu: Premije? Bit će dobro isplatimo li sve plaće!
Čitanje članka: 2 min
Okreću se brojevi, šalju se poruke, odgovora iz Kurilovca - nema. Nogometaši tamošnjeg četvrtoligaša Udarnika su s 2-1 (2-0) slavili protiv prvoligaša Istre 1961 i ušli u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa, a očito su to propisno i profeštali. Ipak, dočekali smo povratni poziv.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku