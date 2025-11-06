Obavijesti

SENZACIJA IZ KURILOVCA PLUS+

Tvorci čuda u Kupu: Premije? Bit će dobro isplatimo li sve plaće!

Piše Fabijan Hrnčić,
Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U šali sam rekao dečkima da im ništa neću obećavati, ali da će biti dobro ako im uspijemo isplatiti sve plaće koje smo dogovorili, kaže nam predsjednik Kurilovca

Okreću se brojevi, šalju se poruke, odgovora iz Kurilovca - nema. Nogometaši tamošnjeg četvrtoligaša Udarnika su s 2-1 (2-0) slavili protiv prvoligaša Istre 1961 i ušli u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa, a očito su to propisno i profeštali. Ipak, dočekali smo povratni poziv.

