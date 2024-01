Premijera uoči Eura bez petorice ključnih igrača! Evo gdje gledati rukometaše protiv Crne Gore

Ipak nije sve idealno uoči Croatia Cupa. Rukometaši će danas u Poreču protiv Crne Gore (17:00) imati prvi test što su dosad uspjeli dotjerati prije Europskog prvenstva, ali odradit će ga bez petorice važnih igrača, štoviše, i polovice udarne postave.

Razlozi su zdravstvene prirode pa je izbornik Goran Perkovac danas odlučio poštedjeti Igora Karačića, Ivana Martinovića, Davida Mandića, Tina Lučina i Dominika Kuzmanovića. U zapisniku će biti 16 igrača i svi će vjerojatno dobiti minutažu.

- Zdravlje neće biti samo naš problem, već i drugih reprezentacija u ovo vrijeme, ali nas sada prolazi i vjerujem da ćemo svi biti u punom pogonu - rekao je Perkovac.

Crnogorce vodi Vlado Šola, kao najbolji trećeplasirani prošli su na Euro. Reprezentacija je to koja nas je na zadnjem Euru u Budimpešti potukla do nogu (32-26). Gubili smo i osam razlike i ostali bez teoretskih šansi u drugom krugu. Odlični ljevaci iz Bundeslige Vujović i Čavor, drugi Vujović na krilu, Simić na golu. Opasna, jako opasna ekipa.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Poznavajući Šolu, ta će reprezentacija igrati brz rukomet, to nam odgovara jer se moramo priviknuti na taj tempo. Španjolci, a i sve ekipe danas igraju brzo. Probat ćemo neke stvari, nećemo se puno osvrtati na Crnogorce više ćemo fokus staviti na našu igru, našu prezentaciju. Ako odigramo ono što smo si zadali kao zadatak, ja ću biti zadovoljan s tom trening utakmicom.

Atmosfera u momčadi?

- Atmosfera je zarazna, ljudi koji su oko reprezentacije nabijeni su nekom energijom, svi smo pozitivni i nadam se da će to tako ostati kroz cijelo prvenstvo. Meni je uvijek sjajna vijest da u kojem god gradu igrali ljudi se oduševe i dolaze, to je nevjerojatno. Isto tako bit će i u Njemačkoj, već znamo da su karte rasprodane. Hrvatska reprezentacija je magnet za sve, to je lijepo čuti, to je izvanredan osjećaj koji ti sigurno daje dodatnu snagu, a koja će nam trebati i u Njemačkoj.

Drugi i zadnji test imat ćemo u subotu protiv Slovenije. Utakmice možete gledati na Sportskoj televiziji.