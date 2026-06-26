Obavijesti

Sport

Komentari 0
TUŽNA VIJEST

Preminula je klupska liječnica Rijeke: 'Bila je naš oslonac...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Preminula je klupska liječnica Rijeke: 'Bila je naš oslonac...'
Foto: HNK Rijeka

Preminula je Nataša Bakarčić, dugogodišnja liječnica Rijeke, a klub se emotivnom objavom oprostio od nje.

Admiral

Tužna vijest pogodila je Rijeku. Klub s Kvarnera objavio je kako je preminula Nataša Bakarčić (62), dugogodišnja klupska liječnica. Rijeka se od nje oprostila dirljivim priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"S velikom tugom i dubokim poštovanjem opraštamo se od Nataše Bakarčić, naše drage i dugogodišnje klupske liječnice. Svojim predanim radom i stručnošću ostavila je dubok trag u radu našeg kluba. Njezina smirenost, toplina i razumijevanje ulijevali su povjerenje svima koji su surađivali s njom.

Naša doktorica je tijekom svih godina provedenih u Rijeci bila više od liječnice – bila je oslonac i neizostavan dio našeg sportskog kolektiva u jednom od najosjetljivijih aspekata života jednog nogometnog kluba – zdravlju i dobrobiti naših igrača.

Bila je osoba koja nije tražila pažnju, ali je ostavljala dubok i trajan trag i upravo zato je i u svojoj posljednjoj, najtežoj utakmici života, u kojoj smo svi navijali i vjerovali u konačnu pobjedu, pokazala iznimnu hrabrost i dostojanstvo.

Borila se tiho, ali snažno, okružena ljubavlju i podrškom svojih najbližih. S poštovanjem i zahvalnošću čuvat ćemo uspomenu na nju i sve što je učinila za našu sportsku obitelj. Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli HNK Rijeka upućuje iskrenu sućut."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Zapetljala se situacija oko dragulja iz Coma, City dogovorio veliko pojačanje
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zapetljala se situacija oko dragulja iz Coma, City dogovorio veliko pojačanje

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u
SVAŠTA JE PROŠAO

FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u

Nicolas Pepe ponovno je slobodan! Nogometaš Villarreala i bivša zvijezda filmova za odrasle Teanna Trump prekinuli nakon gotovo dvije godine veze. Iznenadni prekid dao mu je vjetar u leđa, jer je na SP-u briljirao za Obalu Bjelokosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026