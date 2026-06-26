Preminula je klupska liječnica Rijeke: 'Bila je naš oslonac...'

Tužna vijest pogodila je Rijeku. Klub s Kvarnera objavio je kako je preminula Nataša Bakarčić (62), dugogodišnja klupska liječnica. Rijeka se od nje oprostila dirljivim priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"S velikom tugom i dubokim poštovanjem opraštamo se od Nataše Bakarčić, naše drage i dugogodišnje klupske liječnice. Svojim predanim radom i stručnošću ostavila je dubok trag u radu našeg kluba. Njezina smirenost, toplina i razumijevanje ulijevali su povjerenje svima koji su surađivali s njom.

Naša doktorica je tijekom svih godina provedenih u Rijeci bila više od liječnice – bila je oslonac i neizostavan dio našeg sportskog kolektiva u jednom od najosjetljivijih aspekata života jednog nogometnog kluba – zdravlju i dobrobiti naših igrača.

Bila je osoba koja nije tražila pažnju, ali je ostavljala dubok i trajan trag i upravo zato je i u svojoj posljednjoj, najtežoj utakmici života, u kojoj smo svi navijali i vjerovali u konačnu pobjedu, pokazala iznimnu hrabrost i dostojanstvo.

Borila se tiho, ali snažno, okružena ljubavlju i podrškom svojih najbližih. S poštovanjem i zahvalnošću čuvat ćemo uspomenu na nju i sve što je učinila za našu sportsku obitelj. Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli HNK Rijeka upućuje iskrenu sućut."