Umrla majka Zdravka Mamića

U 96. godini preminula je Lucija Mamić, majka bjegunaca od hrvatskog pravosuđa, Zdravka i Zorana Mamića. Vijest o njezinoj smrti objavio je na društvenim mrežama obiteljski prijatelj Tomislav Marčinko, dok zasad nisu poznati detalji o uzroku smrti.

Foto: Tomislav Marčinko/Facebook

Lucija Mamić bila je posebno važna osoba u životu Zdravka Mamića, koji je o majci u javnosti više puta govorio s velikim emocijama. Jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se prije nekoliko godina u emisiji Face TV, kada je Mamić govorio o svojoj tada 90-godišnjoj majci i teško zadržao suze.

- Mama mi ima 90 godina, ne ispušta očenaše iz ruku. Kaže mi: sine, tvoja majka neće umrijeti dok te ne dočekam, rekao je tada Mamić. Prisjetio se i kako je majka rođendan proslavila u Zagrebu, okružena obitelji: "Ovo je prvi put da sam zaplakao otkako sam u BiH", kazao je tada. Vijest o smrti Lucije Mamić izazvala je brojne reakcije ljudi bliskih obitelji.