Obavijesti

Sport

LUCIJA MAMIĆ

Umrla majka Zdravka Mamića

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Umrla majka Zdravka Mamića
Foto: zoran grizelj
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U 96. godini života preminula je Lucija Mamić, majka Zdravka i Zorana. Zdravko je o njoj često govorio s emocijama, a vijest je potresla obitelj i bližnje

Admiral

U 96. godini preminula je Lucija Mamić, majka bjegunaca od hrvatskog pravosuđa, Zdravka i Zorana Mamića. Vijest o njezinoj smrti objavio je na društvenim mrežama obiteljski prijatelj Tomislav Marčinko, dok zasad nisu poznati detalji o uzroku smrti. 

Foto: Tomislav Marčinko/Facebook

Lucija Mamić bila je posebno važna osoba u životu Zdravka Mamića, koji je o majci u javnosti više puta govorio s velikim emocijama. Jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se prije nekoliko godina u emisiji Face TV, kada je Mamić govorio o svojoj tada 90-godišnjoj majci i teško zadržao suze.

- Mama mi ima 90 godina, ne ispušta očenaše iz ruku. Kaže mi: sine, tvoja majka neće umrijeti dok te ne dočekam, rekao je tada Mamić. Prisjetio se i kako je majka rođendan proslavila u Zagrebu, okružena obitelji: "Ovo je prvi put da sam zaplakao otkako sam u BiH", kazao je tada. Vijest o smrti Lucije Mamić izazvala je brojne reakcije ljudi bliskih obitelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽIVO Transferi: Petković želi iz Turske. Dostupan je besplatno?!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Petković želi iz Turske. Dostupan je besplatno?!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira
REALOVA VODITELJICA

FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se 2024. godine i ekspresno donijela rast gledanosti
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026