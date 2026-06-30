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IVA PAVELIĆ ZOUHAR

Preminula je poznata hrvatska trenerica: 'Iva je bila uzor. Ostavila je neizbrisiv trag...'

Piše 24sata,
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Preminula je poznata hrvatska trenerica: 'Iva je bila uzor. Ostavila je neizbrisiv trag...'
Foto: Zagrebački plivački klub/Facebook, Canva
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"Njezina prisutnost, riječ podrške i trenerska mudrost, strpljivost i ljubav prema sportu i sportašima ostat će trajno utkane u povijest našeg Kluba i u naša sjećanja", navode iz kluba...

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Zagrebački plivački klub oprostio se od dugogodišnje trenerice Ive Pavelić Zouhar, koja je preminula u petak u 57. godini . Posljednji ispraćaj bit će u četvrtak, 2. srpnja, na Groblju Mirogoj u 9:10.

- Iva je dugi niz godina bila važan dio našeg Kluba, a kao glavna trenerica ostavila je neizbrisiv trag u životima brojnih generacija plivačica i plivača. Bila je neumorni mentor drugim trenerima i nenadmašivo odgovoran član uprave kluba. Svojim znanjem, predanošću, smirenošću i iskrenom ljubavlju prema plivanju bila je uzor sportašima, trenerima i svima koji su imali privilegiju surađivati s njom - poručuju u objavi iz Zagrebačkog plivačkog kluba.

Za Pavelić Zouhar je klub bio više od radnog mjesta, navode u objavi...

- Posebno ćemo pamtiti njezin snažan osjećaj pripadnosti Zagrebačkom plivačkom klubu koji je za Ivu bio mnogo više od mjesta rada - bio je zajednica kojoj je davala sebe, svoje vrijeme, svoje iskustvo i svoje srce. Njezina prisutnost, riječ podrške i trenerska mudrost, strpljivost i ljubav prema sportu i sportašima ostat će trajno utkane u povijest našeg Kluba i u naša sjećanja. U ime Zagrebačkog plivačkog kluba izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima, kolegama trenerima te svima koji su je poznavali i voljeli. Draga Iva, hvala ti na svemu što si dala našem Klubu, našim plivačima i hrvatskom plivanju. Tvoj trag ostaje s nama zauvijek . stoji u ovoj tužnoj objavi...

Od nje su se oprostili brojni roditelji djece koju je trenirala. Ističu kako je bila više od trenerice, kako je imala važnu ulogu u životima brojnih plivača i plivačica, kako je bila oslonac, utjeha i podrška....

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